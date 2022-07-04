https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-xode-besporyadkov-v-karakalpakstane-pogiblo-18-chelovek--genprokuratura-25886194.html

В ходе беспорядков в Каракалпакстане погибло 18 человек – Генпрокуратура

В ходе беспорядков в Каракалпакстане погибло 18 человек – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Узбекистана раскрыла подробности событий в Нукусе 1-2 июля.

2022-07-04T14:20+0500

2022-07-04T14:20+0500

2022-07-04T14:20+0500

общество

генеральная прокуратура узбекистана

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В ходе событий в Республике Каракалпакстан 1-2 июля погибло 18 мирных жителей, 245 получили ранения различной степени тяжести. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры Аброр Маматов.По словам Маматова, уголовное дело по событиям в Каракалпакстане ведет следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД и Нацгвардии. Координирует их действия отдельный межведомственный штаб.По данным следствия, 1 июля группа лиц в Нукусе устроила несанкционированную акцию протеста против конституционной реформы, переросшую в массовые беспорядки. Зачинщиком акции стал журналист и блогер Даулетмурат Таджимуратов, разместивший в социальных сетях видеообращение с призывом к проведению митинга перед зданием Жокаргы Кенеса.Блогер был доставлен в отдел МВД Нукуса за призыв к несанкционированному митингу. Его сторонники устроили акцию протеста возле Центрального фермерского рынка, требуя освободить Таджимуратова. После освобождения блогера, беспорядки продолжились.На следующий день неизвестные напали на блокпост в Нукусе, военный пост в Ходжалинском районе и международный аэропорт. В разных районах города подожгли два грузовых автомобиля. Поврежден мост через канал "Достлик" возле городского спорткомплекса, здания и блокпосты в городе.Аброр Маматов призвал граждан и журналистов не верить ложной информации и полагаться на официальные данные оперативного штаба, который регулярно публикует данные о ходе следствия.Читайте также: В ходе беспорядков в Каракалпакстане задержано 516 граждан

каракалпакстан

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