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https://uz.sputniknews.ru/20220704/ministr-razvitiya-sporta-uzbekistana-vstretilsya-s-glavami-mid-i-minoborony-vengrii-25880932.html
Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии
Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии
Встречи прошли в ходе рабочего визита министра развития спорта и генерального секретаря НОК Узбекистана в Венгрию.
2022-07-04T12:13+0500
2022-07-04T12:13+0500
спорт
узбекистан
венгрия
министерство
национальный олимпийский комитет узбекистана
министерство спорта
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Министр развития спорта Адхам Икрамов и генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов провели встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сиярто Петером. Встреча состоялась в рамках рабочего визита узбекистанской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.Делегацию Узбекистана сопровождал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Австрии и Венгрии Абат Файзуллаев. В ходе мероприятия стороны договорились усилить совместные усилия по развитию и популяризации спорта как в Узбекистане, так и в Венгрии.Также делегации обсудили вопросы развития торговли спортивным инвентарём венгерского производства, фармакологическими средствами, используемыми в спортивной сфере. Помимо прочего, главы ведомств обговорили возможность приглашения сильнейших специалистов двух страны для обмена опытом, а также организацию учебно-тренировочных сборов национальных команд и создание для них всех необходимых условий.Кроме этого, представители Узбекистана посетили арену "Дуна", где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Там они ознакомились с историей строительства арены и узнали о ее возможностях.Ранее узбекистанская делегция встретилась с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровници - в этой стране спортивная сфера входит во внутреннюю структуру Минобороны.В ходе встречи стороны договорились об использовании венгерского опыта в развитии водных видов спорта, фехтования, гребли, дзюдо, спортивной борьбы, футбола и гандбола.Известно, что стороны обменялись мнениями о продолжении дружественных связей между двумя странами в области спорта, проведении совместных учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к крупным комплексным соревнованиям, а также чемпионатам мира и АзииЧитайте также:
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узбекистан, венгрия, министерство, национальный олимпийский комитет узбекистана, министерство спорта

Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии

12:13 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Встречи прошли в ходе рабочего визита министра развития спорта и генерального секретаря НОК Узбекистана в Венгрию.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Министр развития спорта Адхам Икрамов и генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов провели встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сиярто Петером. Встреча состоялась в рамках рабочего визита узбекистанской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Делегацию Узбекистана сопровождал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Австрии и Венгрии Абат Файзуллаев. В ходе мероприятия стороны договорились усилить совместные усилия по развитию и популяризации спорта как в Узбекистане, так и в Венгрии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Также делегации обсудили вопросы развития торговли спортивным инвентарём венгерского производства, фармакологическими средствами, используемыми в спортивной сфере. Помимо прочего, главы ведомств обговорили возможность приглашения сильнейших специалистов двух страны для обмена опытом, а также организацию учебно-тренировочных сборов национальных команд и создание для них всех необходимых условий.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Кроме этого, представители Узбекистана посетили арену "Дуна", где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Там они ознакомились с историей строительства арены и узнали о ее возможностях.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ранее узбекистанская делегция встретилась с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровници - в этой стране спортивная сфера входит во внутреннюю структуру Минобороны.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере
Узбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В ходе встречи стороны договорились об использовании венгерского опыта в развитии водных видов спорта, фехтования, гребли, дзюдо, спортивной борьбы, футбола и гандбола.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере
Узбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Известно, что стороны обменялись мнениями о продолжении дружественных связей между двумя странами в области спорта, проведении совместных учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к крупным комплексным соревнованиям, а также чемпионатам мира и Азии
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