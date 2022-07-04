Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Встречи прошли в ходе рабочего визита министра развития спорта и генерального секретаря НОК Узбекистана в Венгрию.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Министр развития спорта Адхам Икрамов и генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов провели встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сиярто Петером. Встреча состоялась в рамках рабочего визита узбекистанской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Делегацию Узбекистана сопровождал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Австрии и Венгрии Абат Файзуллаев. В ходе мероприятия стороны договорились усилить совместные усилия по развитию и популяризации спорта как в Узбекистане, так и в Венгрии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Также делегации обсудили вопросы развития торговли спортивным инвентарём венгерского производства, фармакологическими средствами, используемыми в спортивной сфере. Помимо прочего, главы ведомств обговорили возможность приглашения сильнейших специалистов двух страны для обмена опытом, а также организацию учебно-тренировочных сборов национальных команд и создание для них всех необходимых условий.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Кроме этого, представители Узбекистана посетили арену "Дуна", где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Там они ознакомились с историей строительства арены и узнали о ее возможностях.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии принял делегацию Узбекистана
Ранее узбекистанская делегция встретилась с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровници - в этой стране спортивная сфера входит во внутреннюю структуру Минобороны.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере
В ходе встречи стороны договорились об использовании венгерского опыта в развитии водных видов спорта, фехтования, гребли, дзюдо, спортивной борьбы, футбола и гандбола.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекско-венгерские отношения ещё больше укрепляются в спортивной сфере
Известно, что стороны обменялись мнениями о продолжении дружественных связей между двумя странами в области спорта, проведении совместных учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к крупным комплексным соревнованиям, а также чемпионатам мира и Азии
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