https://uz.sputniknews.ru/20220704/ministr-razvitiya-sporta-uzbekistana-vstretilsya-s-glavami-mid-i-minoborony-vengrii-25880932.html

Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии

Министр развития спорта Узбекистана встретился с главами МИД и Минобороны Венгрии

Встречи прошли в ходе рабочего визита министра развития спорта и генерального секретаря НОК Узбекистана в Венгрию.

2022-07-04T12:13+0500

2022-07-04T12:13+0500

2022-07-04T12:13+0500

спорт

узбекистан

венгрия

министерство

национальный олимпийский комитет узбекистана

министерство спорта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25878384_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_4e4504d338a0b442e72f7ec1600bce2e.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Министр развития спорта Адхам Икрамов и генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов провели встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сиярто Петером. Встреча состоялась в рамках рабочего визита узбекистанской делегации. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.Делегацию Узбекистана сопровождал чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Австрии и Венгрии Абат Файзуллаев. В ходе мероприятия стороны договорились усилить совместные усилия по развитию и популяризации спорта как в Узбекистане, так и в Венгрии.Также делегации обсудили вопросы развития торговли спортивным инвентарём венгерского производства, фармакологическими средствами, используемыми в спортивной сфере. Помимо прочего, главы ведомств обговорили возможность приглашения сильнейших специалистов двух страны для обмена опытом, а также организацию учебно-тренировочных сборов национальных команд и создание для них всех необходимых условий.Кроме этого, представители Узбекистана посетили арену "Дуна", где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Там они ознакомились с историей строительства арены и узнали о ее возможностях.Ранее узбекистанская делегция встретилась с министром обороны Венгрии Криштофом Салаи-Бобровници - в этой стране спортивная сфера входит во внутреннюю структуру Минобороны.В ходе встречи стороны договорились об использовании венгерского опыта в развитии водных видов спорта, фехтования, гребли, дзюдо, спортивной борьбы, футбола и гандбола.Известно, что стороны обменялись мнениями о продолжении дружественных связей между двумя странами в области спорта, проведении совместных учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к крупным комплексным соревнованиям, а также чемпионатам мира и АзииЧитайте также:

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, венгрия, министерство, национальный олимпийский комитет узбекистана, министерство спорта