https://uz.sputniknews.ru/20220704/mirziyoev-i-tokaev-proveli-telefonnye-peregovory--podrobnosti-25883453.html
Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности
Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности
О том, что обсудили главы Узбекистана и Казахстана — читайте в нашем материале.
2022-07-04T13:40+0500
2022-07-04T13:40+0500
2022-07-04T13:40+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
переговоры
телефон
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Главы двух государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном. Также в ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции.Кроме этого, в начале беседы Токаев полностью поддержал решительные меры, принятые Мирзиёевым, по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.По сообщению пресс-службы главы Узбекистана, главы государств также обговорили вопросы многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, переговоры, телефон, узбекистан, казахстан
Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности
О том, что обсудили главы Узбекистана и Казахстана — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба
узбекистанского лидера.
Главы двух государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном. Также в ходе телефонного разговора президенты уделили особое внимание практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции.
Кроме этого, в начале беседы Токаев полностью поддержал решительные меры, принятые Мирзиёевым, по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.
По сообщению пресс-службы главы Узбекистана, главы государств также обговорили вопросы многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии.