https://uz.sputniknews.ru/20220704/nemetskaya-sau-panzerhaubitze-2000-protiv-rossiyskoy-koalitsii-sv-v-donbasse-25901919.html

Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в Донбассе

Немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 против российской "Коалиции-СВ" в Донбассе

На днях Байден заявил о военной помощи 50 стран киевскому режиму.

2022-07-04T21:43+0500

2022-07-04T21:43+0500

2022-07-04T21:43+0500

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Поставки натовских вооружений киевскому режиму не компенсируют критических потерь тяжелой боевой техники ВСУ, не влияют на ход российской спецоперации, и не дают каких-либо технологических преимуществ на поле боя. Даже если рассматривать новейшие и наиболее эффективные образцы – самоходные артиллерийские установки Германии.По информации Минобороны Германии, в июле Киев получит дополнительную партию – шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH-2000 калибра 155 мм из арсеналов бундесвера и Нидерландов. В июне ВСУ получили 12 САУ Panzerhaubitzen-2000 (семь – из Германии, пять – из Нидерландов). Ранее на украинскую территорию прибыли пять других артиллерийских систем стандартов НАТО – M777, FH70, M109, AHS Krab и CAESAR.На этом фоне самоходное орудие PzH-2000 выглядит самым современным и высокотехнологичным. Бундесвер имеет в распоряжении около 119 единиц PzH-2000, и почему-то лишь 40 из них находятся в строю. Такое количество артустановок в принципе не может изменить баланс сил на Украинском ТВД.На днях президент США Джозеф Байден рассказал о военной помощи 50 стран киевскому режиму, о новых поставках – 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч артиллерийских снарядов. Цифры серьезные, однако лишь за первые 130 суток спецоперации российские войска уничтожили более 3900 танков и бронемашин, 3000 орудий полевой артиллерии, 700 установок РСЗО украинской армии. Не касаясь даже сбитых 230 самолетов и 134 вертолетов (фактически два авиапарка ВСУ образца 24 февраля), потери тяжелого вооружения ВСУ катастрофические. Ежедневно киевский режим теряет в среднем 24 артиллерийских орудия, 30 танков и бронемашин. Устойчивая динамика демилитаризации позволяет прогнозировать: поставленных Западом 600 танков и 500 артустановок украинской армии не хватит на месяц боев. И проблема не только в количестве.Пользуясь украинским конфликтом, страны НАТО постепенно избавляются от устаревшей боевой техники времен Варшавского договора, и начинают поставлять киевскому режиму относительно современные образцы. Здесь выясняется, что технологических уровень "лучших в мире" западных вооружений заметно уступает российским аналогам. Вероятная артиллерийская дуэль самоходной германской гаубицы Panzerhaubitze-2000 и российской САУ "Коалиция-СВ" в Донбассе наверняка завершится не в пользу германского ВПК.Монстр тысячелетияPanzerhaubitze-2000 – заявка на образец самоходной гаубицы третьего тысячелетия. Разработана в кооперации Германией, Британией, Италией, и производится с 1998 года. Если верить натовской мифологии, дюжина немецких PzH-2000 способна переломить ход боевых действий в Донбассе, а управляемые снаряды M982 Excalibur с GPS едва ли не гарантируют победу ВСУ. На этом фоне Киев периодически выпадает из реальности, и обещает разгромить Российскую армию западным "чудо-оружием" за 20 дней.После ускоренной подготовки (36 дней) под руководством натовских инструкторов в Германии украинские экипажи САУ PzH-2000 прибыли на "восточный фронт", спрятались в лесу, периодически ведут огонь по российским позициям, и сразу меняют точку дислокации – во избежание ответного удара. При обнаружении в ходе контрбатарейной борьбы немецкая гаубица может быть уничтожена одним прицельным залпом, подобный опыт у российских артиллеристов имеется.Кроме 155-мм пушки, вооружение САУ PzH-2000 включает 7,62-мм пулемета MG3 и 8 гранатометов (для отстрела дымовых гранат). Боекомплект: 60 артиллерийских снарядов, 2000 патронов к пулемету. Panzerhaubitze-2000 предназначена для разрушения укрепрайонов, поражения танков и другой бронетехники, способна производить до 10 выстрелов в минуту, с высокой точностью, стандартным снарядом L15A2 – на дальность до 30 км, активно-реактивным снарядом – до 40 км.На борту имеются автоматическая система управления огнем, комбинированный прицел (дневного и ночного видения), лазерный дальномер. PzH-2000 выигрывает в сравнении с прочими западными аналогами за счет большей дальности стрельбы и защищенности экипажа броней (от пуль калибра 14,5 мм). Недостатком PzH-2000 считаются значительная масса (более 55 тонн) и демаскирующие на местности размеры. При полной заправке всех 3-х топливных баков, машина может преодолеть без дозаправки 420 км по шоссе.Практический опыт использования этой машины в Афганистане военнослужащими Нидерландов выявил слабость ходовой части (поломки), недостаточное бронирование крыши САУ (пробивается минами и пулями), негерметичность отсеков (пыль в механизмах). А главное, для сохранения точности стрельбы приходилось размещать PzH-2000 в тени, под тентом. Столь же чувствителен ствол к "переохлаждению" – перед стрельбой требует разогрева до рабочей температуры, и русскую зиму немецкий "монстр" точно не переживет.Российская САУ "Коалиция-СВ" демонстрирует превосходство практически по всем характеристикам, узлам и параметрам (включая систему автоматического обеспечения рабочей температуры ствола).Шквал огняВ спецоперации российская армия использует широкий спектр артиллерийских средств, новейшая САУ "Коалиция-СВ" на платформе танка Т-90 считается наиболее эффективной. Оснащена автоматизированной системой наведения орудия, выбора цели и навигации. Все расчеты проводит бортовой компьютер, снаряды по его команде подает робот. По степени автоматизации "Коалиция" далеко впереди PzH 2000, не говоря уже об американском "ветеране" Paladin М109А7. "Коалиция-СВ" интегрирована в автоматизированную систему управления тактического звена (АСУ ТЗ): получает целеуказания от разведчиков на земле или от летательных аппаратов (БПЛА). Точность стрельбы корректируется автоматически.Современная пушка 2А88 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту позволяет создать "шквал огня" – цель накрывается одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия, однако каждый снаряд летит по индивидуальной траектории под разными углами. В номенклатуру боеприпасов входят управляемые снаряды "выстрелил и забыл", включая высокоточный снаряд "Краснополь" с лазерным наведением. Дальность поражения целей до 70 – 80 км. В составе вооружения также имеется дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметров.В целях повышения боевой устойчивости экипаж (3 человека) располагается не в башне, а в корпусе машины. Рабочие места наводчика и командира САУ "Коалиция-СВ" оснащены цифровыми дисплеями, интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяют принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях."Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения на переднем крае и в глубине обороны противника артиллерийских батарей, танков и бронетехники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, разрушения полевых фортификационных сооружений. Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" недавно поступило на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа. Ранее 18 единиц САУ "Коалиция-СВ" получила Таманская мотострелковая дивизия.В ходе специальной военной операции Россия имеет значительное количественное и качественное превосходство в артиллерии и бронетехнике (не касаясь даже высокоточного ракетного оружия, авиации и ПВО). Все усилия США и НАТО изменить баланс сил в Восточной Европе, новые поставки тяжелых вооружений киевскому режиму – безрассудны, и опасны для коллективного Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" против Harpoon, Exocet и NSM

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донбасс, оружие, военная техника, украина