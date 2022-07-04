https://uz.sputniknews.ru/20220704/obschestvennoe-obsujdenie-popravok-v-konstitutsiyu-prodlyat-25880162.html

Общественное обсуждение поправок в Конституцию продлят

Общественное обсуждение поправок в Конституцию продлят

Законодательная палата решила продлить срок всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений в основной закон страны.

2022-07-04T11:29+0500

2022-07-04T11:29+0500

2022-07-04T11:29+0500

политика

конституция

поправки

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании в понедельник приняла решение продлить всенародное обсуждение поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба парламента.Проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию 25 июня разместили для общественного обсуждения в газетах газетах "Халқ сўзи" и "Народное слово" и на электронной платформе "Meningkonstitutsiyam.uz". Продлиться срок обсуждения законопроекта должен был до 5 июля.За это время члены парламента, а также представители местных Кенгашей провели свыше 2000 встреч в областных и местных органах самоуправления, в учреждениях и на предприятиях для разъяснения гражданам сути предстоящих изменений, сообщили в пресс-службе.На сегодняшний день законодатели получили уже свыше 57 тысяч предложений от граждан и институтов гражданского общества. По данным пресс-службы, в первые дни обсуждения за сутки поступало около 700 предложений, сейчас же их количество достигает 10 тыс. в день.В связи с этим, депутаты приняли решение продлить срок всенародного обсуждения до 15 июля.Как отметили в пресс-службе, в целом население поддерживает предложения и идеи, выдвинутые Шавкатом Мирзиёевым на встрече с членами Конституционной комиссии и считают конституционные реформы своевременными.Президент на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса Каракалпакстана отметил необходимость учесть все предложения от граждан. В частности, статьи 70-75 основного закона останутся без изменений.Теперь комитеты Законодательной палаты Олий Мажлиса совместно с Конституционной комиссии должны изучить, проанализировать, обобщить и учесть все поступившие от граждан предложения и продолжить работу по доработке законопроекта.Читайте также: Заявления Шавката Мирзиёева по ситуации в Каракалпакстане — главное

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конституция, поправки, законодательная палата олий мажлиса