https://uz.sputniknews.ru/20220704/prezident-tadjikistana-vyrazil-svoyu-pozitsiyu-po-situatsii-v-karakalpakstane-25896385.html
Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане
Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане
Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор.
2022-07-04T20:40+0500
2022-07-04T20:40+0500
2022-07-04T20:40+0500
политика
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
каракалпакстан
эмомали рахмон
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25896651_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_c3cdea2537743b777f9fbf9573c8929f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Лидер Таджикистана выразил поддержку усилиям Мирзиёева по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан.Главы двух государств также рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей по итогам, прошедшей в июне этого года в Ташкенте встречи на высшем уровне.Отдельное внимание уделено вопросам укрепления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Отмечается важность продвижения совместных и взаимовыгодных проектов в сфере торговли, транспорта промышленности, энергетики, сельского хозяйства и в других областях."С удовлетворением отмечены запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Ташкентом и Душанбе, начало практической работы по проекту строительства Яванской ГЭС на реке Зарафшан", - говорится в сообщении.Состоялся также обмен мнениями по предстоящей очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Читайте также:Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности
таджикистан
узбекистан
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/04/25896651_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_ec7100311982678278beaa1b503d26ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан, каракалпакстан, эмомали рахмон, переговоры
Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане
Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Сегодня Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
Лидер Таджикистана выразил поддержку усилиям Мирзиёева по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан.
Главы двух государств также рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей по итогам, прошедшей в июне этого года в Ташкенте встречи на высшем уровне.
Отдельное внимание уделено вопросам укрепления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Отмечается важность продвижения совместных и взаимовыгодных проектов в сфере торговли, транспорта промышленности, энергетики, сельского хозяйства и в других областях.
"С удовлетворением отмечены запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Ташкентом и Душанбе, начало практической работы по проекту строительства Яванской ГЭС на реке Зарафшан", - говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по предстоящей очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.