https://uz.sputniknews.ru/20220704/prezident-tadjikistana-vyrazil-svoyu-pozitsiyu-po-situatsii-v-karakalpakstane-25896385.html

Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане

Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане

Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор.

2022-07-04T20:40+0500

2022-07-04T20:40+0500

2022-07-04T20:40+0500

политика

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

каракалпакстан

эмомали рахмон

переговоры

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Лидер Таджикистана выразил поддержку усилиям Мирзиёева по обеспечению стабильности и устойчивого развития в Республике Каракалпакстан.Главы двух государств также рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей по итогам, прошедшей в июне этого года в Ташкенте встречи на высшем уровне.Отдельное внимание уделено вопросам укрепления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Отмечается важность продвижения совместных и взаимовыгодных проектов в сфере торговли, транспорта промышленности, энергетики, сельского хозяйства и в других областях."С удовлетворением отмечены запуск железнодорожного пассажирского сообщения между Ташкентом и Душанбе, начало практической работы по проекту строительства Яванской ГЭС на реке Зарафшан", - говорится в сообщении.Состоялся также обмен мнениями по предстоящей очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Читайте также:Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробности

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шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан, каракалпакстан, эмомали рахмон, переговоры