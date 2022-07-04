https://uz.sputniknews.ru/20220704/pri-strelbe-v-kopengagene-pogibli-tri-cheloveka-25872600.html
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
Трагедия произошла в торговом центре Копенгагена – подробности.
2022-07-04T08:29+0500
2022-07-04T08:29+0500
2022-07-04T08:29+0500
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погибшие
огнестрельное оружие
огнестрельное ранение
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.Трагедия произошла в торговом центре Field's в воскресенье вечером.По заявлению главы столичной полиции Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.Читайте также: Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дания, стрельба, погибшие, огнестрельное оружие, огнестрельное ранение
При стрельбе в Копенгагене погибли три человека
Трагедия произошла в торговом центре Копенгагена – подробности.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Трагедия произошла в торговом центре Field's в воскресенье вечером.
По заявлению главы столичной полиции Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин, мотивы которого неизвестны. При этом в полиции не исключают, что произошедшее — теракт.