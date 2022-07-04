https://uz.sputniknews.ru/20220704/rossiyskaya-neftegazovaya-kompaniya-nabiraet-sotrudnikov-iz-uzbekistana-25874065.html

Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана

Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана

Подробнее о доступных вакансиях читайте в нашем материале.

2022-07-04T09:57+0500

2022-07-04T09:57+0500

2022-07-04T09:57+0500

общество

узбекистан

нефть

газ

компания

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Российская нефтегазовая компания "Эриэлл Нефтегазсервис" объявила о наборе сотрудников в Новый Уренгой в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что данная компания занимается добычей нефти, газа и газового конденсата в России. Сейчас "Эриэлл Нефтегазсервис" подбирает граждан Узбекистана на должность машиниста автомобильного крана.Заработная плата начинается от 100 тыс. рублей. Работодатель также оплачивает проживание, питание, транспорт и расходы на оформление патента.Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:Все желающие могут подать заявку до 09.00 18 июля. К регистрации допускаются только те граждане, которые имеют опыт по вышеуказанной специальности.Читайте также:

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узбекистан, нефть, газ, компания