https://uz.sputniknews.ru/20220704/rossiyskaya-neftegazovaya-kompaniya-nabiraet-sotrudnikov-iz-uzbekistana-25874065.html
Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана
Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана
Подробнее о доступных вакансиях читайте в нашем материале.
2022-07-04T09:57+0500
2022-07-04T09:57+0500
2022-07-04T09:57+0500
общество
узбекистан
нефть
газ
компания
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Российская нефтегазовая компания "Эриэлл Нефтегазсервис" объявила о наборе сотрудников в Новый Уренгой в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Известно, что данная компания занимается добычей нефти, газа и газового конденсата в России. Сейчас "Эриэлл Нефтегазсервис" подбирает граждан Узбекистана на должность машиниста автомобильного крана.Заработная плата начинается от 100 тыс. рублей. Работодатель также оплачивает проживание, питание, транспорт и расходы на оформление патента.Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:Все желающие могут подать заявку до 09.00 18 июля. К регистрации допускаются только те граждане, которые имеют опыт по вышеуказанной специальности.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, нефть, газ, компания
Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана
Подробнее о доступных вакансиях и условиях работы читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Российская нефтегазовая компания "Эриэлл Нефтегазсервис" объявила о наборе сотрудников в Новый Уренгой в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Известно, что данная компания занимается добычей нефти, газа и газового конденсата в России. Сейчас "Эриэлл Нефтегазсервис" подбирает граждан Узбекистана на должность машиниста автомобильного крана.
Заработная плата начинается от 100 тыс. рублей. Работодатель также оплачивает проживание, питание, транспорт и расходы на оформление патента.
Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
Опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
Отсутствие запрета на выезд из Узбекистана и въезд в Россию.
Все желающие могут подать заявку до 09.00 18 июля. К регистрации допускаются только те граждане, которые имеют опыт по вышеуказанной специальности.