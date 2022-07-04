https://uz.sputniknews.ru/20220704/s-zavoda-gtl-otgruzili-pervuyu-partiyu-sinteticheskogo-dizelnogo-topliva--video-25896272.html

С завода GTL отгрузили первую партию синтетического дизельного топлива — видео

С завода GTL отгрузили первую партию синтетического дизельного топлива — видео

Мощности завода позволяют производить до 1 млн тонн дизельного топлива в год.

2022-07-04T21:22+0500

2022-07-04T21:22+0500

2022-07-04T21:22+0500

общество

завод

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. С завода Uzbekistan GTL отправили первую партию синтетического дизельного топлива, в объеме 10 тн, в Навоийский горно-металлургический комбинат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.Две специальные горные техники производства “Caterpillar” и “БелАЗ” Навоийского горно-металлургического комбината заправили первой партией GTL топлива для проведения испытаний, в течение двух суток."Техника НГМК, заправленная GTL дизелем, продемонстрировала лучшие технические, эксплуатационные и экологические показатели. В ближайшее время запланирована поставка 5 тыс. тонн дизельного топлива для нужд НГМК, через торговую платформу Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи", - заявили в ведомстве.GTL дизель сокращает выбросы загрязняющих веществ до 70% по сравнению с традиционным дизельным топливом, а его чистое и полное сгорание способствует уменьшению отложений в двигателе.Мощности завода Uzbekistan GTL позволяют производить до 1 млн тонн дизельного топлива в год, говорится в сообщении.Читайте также:Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт

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завод, дизельное топливо