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Шавкат Мирзиёев провел совещание со своим советником Сумой Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев провел совещание со своим советником Сумой Чакрабарти
На совещании рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности программы реформ в Узбекистане 04.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-04T21:38+0500
2022-07-04T21:38+0500
2022-07-04T21:38+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего продолжения и повышения результативности экономических реформ в республике в контексте реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Советник Чакрабарти выразил готовность и далее прилагать максимум усилий для содействия правительству Узбекистана в поиске и реализации на практике новых точек роста.Читайте также:Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане
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шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев провел совещание со своим советником Сумой Чакрабарти
На совещании рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности программы реформ в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего продолжения и повышения результативности экономических реформ в республике в контексте реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.
Советник Чакрабарти выразил готовность и далее прилагать максимум усилий для содействия правительству Узбекистана в поиске и реализации на практике новых точек роста.