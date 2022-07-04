https://uz.sputniknews.ru/20220704/shavkat-mirziyoev-provel-soveschanie-so-svoim-sovetnikom-sumoy-chakrabarti-25902896.html

Шавкат Мирзиёев провел совещание со своим советником Сумой Чакрабарти

Шавкат Мирзиёев провел совещание со своим советником Сумой Чакрабарти

На совещании рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности программы реформ в Узбекистане 04.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-04T21:38+0500

2022-07-04T21:38+0500

2022-07-04T21:38+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего продолжения и повышения результативности экономических реформ в республике в контексте реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Советник Чакрабарти выразил готовность и далее прилагать максимум усилий для содействия правительству Узбекистана в поиске и реализации на практике новых точек роста.Читайте также:Президент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в Каракалпакстане

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шавкат мирзиёев