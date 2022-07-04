https://uz.sputniknews.ru/20220704/the-guardian-britaniya-xochet-peredat-zamorojennye-rossiyskie-aktivy-ukraine-25872792.html
The Guardian: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине
The Guardian: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине
Глава МИД Британии Трасс заявила об обсуждении идеи конфискации замороженных активов России.
2022-07-04T08:50+0500
2022-07-04T08:50+0500
2022-07-04T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как пишет газета The Guardian, выступит глава МИД королевства Лиз Трасс на сегодняшней конференции в Швейцарии, сообщает РИА Новости.По словам Трасс, для реализации этой инициативы, "скорее всего", потребуются изменения в законодательстве.После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около $300 млрд. — золотовалютных резервов страны.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также: Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной Карелии
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россия, великобритания, украина, деньги
The Guardian: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине
Глава МИД Британии Трасс заявила об обсуждении идеи конфискации замороженных активов России.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как пишет газета The Guardian, выступит глава МИД королевства Лиз Трасс на сегодняшней конференции в Швейцарии, сообщает РИА Новости
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"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством, но я безусловно согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", - цитирует газета слова министра.
По словам Трасс, для реализации этой инициативы, "скорее всего", потребуются изменения в законодательстве.
После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около $300 млрд. — золотовалютных резервов страны.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.