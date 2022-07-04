https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistan-dogovarivaetsya-o-postavkax-nefteproduktov-iz-rossii-25876431.html

Узбекистан договаривается о поставках нефтепродуктов из России

Узбекистан договаривается о поставках нефтепродуктов из России

Бухарский нефтеперерабатывающий завод представил предложения для тендеров по закупке первичного бензина и газойльного сырья.

2022-07-04T11:08+0500

2022-07-04T11:08+0500

2022-07-04T11:08+0500

общество

лукойл

узбекистан

нефтепродукты

бухарский нефтеперерабатывающий завод

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" побывали в России и посетили компанию "Лукойл" и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.Узбекистанские специалисты встретились с руководством завода и познакомились с работой предприятия и введенными на нем инновациями.В частности, на территории завода после сноса старого оборудования и емкостей для хранения на площади 80 Га установили солнечные панели, благодаря чему завод смог покрыть 28,5% своих потребностей в электричестве.Кроме того, в лаборатории предприятия начали использовать программу LIMS (Laboratory Information Management System), чтобы минимизировать человеческий фактор в управлении и контроле качества продукции.Ознакомились гости и с электронной системой хранения и транспортировки нефтепродуктов. В частности, с использованием на бензовозах замков СКС-300, которые позволяют заливать или сливать топливо только с разрешения поставщика и получателя, что исключает возможность краж при перевозке нефтепродуктов.В ходе поездки стороны провели переговоры о поставках в Узбекистан нефтепродуктов из Волгоградского НПЗ, принадлежащего компании "Лукойл". Бухарский нефтеперерабатывающий завод представил предложения по участию в тендерах на импорт первичного бензина и газойльного сырья.Узбекистан и Россия – давние партнеры в энергетической отрасли. Как стало известно на II Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в конце прошлого года, страны реализуют совместные проекты на сумму более 20 млрд долларов.Компания "Лукойл" является одним из ключевых партнеров в сфере узбекистанской энергетики. С 2004 года российское предприятие инвестировало около 8 млрд долларов в развитие нефтегазового сектора в Узбекистане.Читайте также: Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана

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лукойл, узбекистан, нефтепродукты, бухарский нефтеперерабатывающий завод