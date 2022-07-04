https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistanka-vozglavila-mirovoy-reyting-txekvondo-25895757.html

Узбекистанка возглавила мировой рейтинг тхэквондо

Узбекистанка возглавила мировой рейтинг тхэквондо

Рейтинг тхэквондистов опубликовали после чемпионата Азии

2022-07-04T20:20+0500

2022-07-04T20:20+0500

2022-07-04T20:20+0500

спорт

узбекистанка

рейтинг

спорт

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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Впервые лидером женского мирового рейтинга по тхэквондо стала гражданка Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.После чемпионата опубликовали обновленный рейтинг тхэквондистов, в котором Чарос Каюмова заняла первое место в весовой категории до 53 килограмм. Всего она набрала 126,84 балла.Также свои позиции укрепили и другие спортсмены из республики. Они успешно выступили на первенстве. Всего в десятке сильнейших находятся следующие шесть узбекистанских тхэквондистов:Чарос Каюмова - узбекистанская тхэквондистка, выступающая в весовой категории до 53 килограммов. Она член национальной сборной Узбекистана, вице-чемпион Азии по тхэквондо 2022 года.На чемпионате Азии по тхэквондо в 2021 году Каюмова завоевала медаль, победив китайскую спортсменку Су По.Читайте также:Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фотоФутболистки Узбекистана поедут в Душанбе

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узбекистанка, рейтинг, спорт