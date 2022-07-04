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https://uz.sputniknews.ru/20220704/uzbekistanka-vozglavila-mirovoy-reyting-txekvondo-25895757.html
Узбекистанка возглавила мировой рейтинг тхэквондо
Узбекистанка возглавила мировой рейтинг тхэквондо
Рейтинг тхэквондистов опубликовали после чемпионата Азии
2022-07-04T20:20+0500
2022-07-04T20:20+0500
спорт
узбекистанка
рейтинг
спорт
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ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Впервые лидером женского мирового рейтинга по тхэквондо стала гражданка Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.После чемпионата опубликовали обновленный рейтинг тхэквондистов, в котором Чарос Каюмова заняла первое место в весовой категории до 53 килограмм. Всего она набрала 126,84 балла.Также свои позиции укрепили и другие спортсмены из республики. Они успешно выступили на первенстве. Всего в десятке сильнейших находятся следующие шесть узбекистанских тхэквондистов:Чарос Каюмова - узбекистанская тхэквондистка, выступающая в весовой категории до 53 килограммов. Она член национальной сборной Узбекистана, вице-чемпион Азии по тхэквондо 2022 года.На чемпионате Азии по тхэквондо в 2021 году Каюмова завоевала медаль, победив китайскую спортсменку Су По.Читайте также:Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фотоФутболистки Узбекистана поедут в Душанбе
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узбекистанка, рейтинг, спорт

Узбекистанка возглавила мировой рейтинг тхэквондо

20:20 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЧарос Каюмова стала первой узбекской таэквондисткой, занявшая первое место в женской мировой табели о рангах.
Чарос Каюмова стала первой узбекской таэквондисткой, занявшая первое место в женской мировой табели о рангах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Обновленный рейтинг тхэквондистов опубликовали после чемпионата Азии, прошедшего в Южной Корее.
ТАШКЕНТ, 4 июля — Sputnik. Впервые лидером женского мирового рейтинга по тхэквондо стала гражданка Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.
После чемпионата опубликовали обновленный рейтинг тхэквондистов, в котором Чарос Каюмова заняла первое место в весовой категории до 53 килограмм. Всего она набрала 126,84 балла.
Также свои позиции укрепили и другие спортсмены из республики. Они успешно выступили на первенстве. Всего в десятке сильнейших находятся следующие шесть узбекистанских тхэквондистов:
Нияз Пулатов;
Джасурбек Джайсунов;
Шухрат Салаев;
Никита Рафалович;
Шохрух Раджабов;
Феруза Садикова;
Светлана Осипова.
Чарос Каюмова - узбекистанская тхэквондистка, выступающая в весовой категории до 53 килограммов. Она член национальной сборной Узбекистана, вице-чемпион Азии по тхэквондо 2022 года.
На чемпионате Азии по тхэквондо в 2021 году Каюмова завоевала медаль, победив китайскую спортсменку Су По.
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