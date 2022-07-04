https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-anglii-grajdane-blokiruyut-magistrali-iz-za-rosta-tsen-na-toplivo-25890879.html

В Англии граждане блокируют магистрали из-за роста цен на топливо

В Англии граждане блокируют магистрали из-за роста цен на топливо

В Британии активисты перекрывают трассы из-за роста топливных цен.

2022-07-04T18:13+0500

2022-07-04T18:13+0500

2022-07-04T18:13+0500

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великобритания

топливо

цены

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Протестующие из-за роста цен на топливо блокируют магистрали в разных частях Великобритании, что приводит к хаосу на дорогах в утренний час пик, заявило издание Daily Telegraph.В статье уточняется, что активисты уже остановили автомобильное движение в обоих направлениях в районе Севернского моста на трассе М4, идущей от западного Лондона до юго-западного Уэльса."Сегодня возможны заторы на дорогах: запланированы акции протеста на мосту Принца Уэльского на трассе М4 и перекрытие дорог на отдельных участках трасс М5/М4/М32", - отмечалось до этого в Twitter-аккаунте местной полиции.Люди протестуют из-за резких скачков цен на бензин и дизельное топливо, сообщает издание. Например, в воскресенье цены на бензин и дизель опять установили рекорд, взлетев до 191,5 пенса (около $2,3 ) и 199 пенсов (около 2,4$) за литр соответственно."Это не просто демонстрации против рекордно высоких цен на бензин и дизельное топливо… Они направлены против отвратительного хронического манипулирования ценами на топливо и полного отсутствия контроля со стороны нашего оторванного от реальности правительства", - цитирует газета слова главы британской НКО FairFuelUK Говарда Кокса.Глава британского минфина Риши Сунак в марте заявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь автомобилисты назвали эту меру каплей в море. По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, так как налог используется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании устанавливает рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне антироссийских санкций и желания отказаться от закупок нефти из РФ.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая сообщил о новом пакете ограничений на сумму 15 млрд фунтов ($18,9 млрд) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Помимо этого, правительство вводит временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.Читайте также:Мюллер: запасов газа в Германии хватит на один-два месяца

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великобритания, топливо, цены