https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-rossii-skoro-poyavyatsya-gruzoviki-bez-voditelya-25894148.html

В России скоро появятся грузовики без водителя

В России скоро появятся грузовики без водителя

Беспилотный грузовой транспорт появится в РФ уже в ближайшие 5-10 лет.

2022-07-04T19:38+0500

2022-07-04T19:38+0500

2022-07-04T19:43+0500

россия

грузовик

водитель

транспорт

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сейчас в разработке беспилотного автотранспорта приоритет отдается грузовикам, а не беспилотным такси.Об этом на полях главной промышленной выставки России Innoprom-2022 в Екатеринбурге в интервью Sputnik рассказал Андрей Василевский, гендиректор SberAutoTech, ведущей российской технологической компании, которая разрабатывает беспилотные машины. По его словам, в первую очередь, это будут беспилотные машины для грузоперевозок. С перевозкой людей на беспилотных автомобилях (такси) возникает больше сложностей. Здесь требуется ряд регуляторных решений. Напротив, с запуском беспилотных грузовых машин проще, так как чувствительные этические вопросы при разработке соответствующего ПО для управления этим транспортным средством стоят не так остро, как у легковых автомобилей-беспилотников. По его словам, существует и социальный аспект: недостаток водителей-дальнобойщиков, который наблюдается не только в России. Поэтому беспилотные грузовые машины вполне могут отчасти решить эту кадровую проблему.Он заверил, что в РФ не стоит волноваться из-за ухода западных гигантов-производителей электроники и программного обеспечения с российского рынка. Это не станет причиной торможения технологического процесса в стране. "В любой отрасли, в частности, в сфере высоких технологий, очень важен обмен информацией. Не нужно быть замкнутой компанией и пытаться заново изобретать какие-то велосипеды. У нас в компании сейчас продолжается международный диалог с рядом ведущих университетов мира по привлечению специалистов для создания новых технологических продуктов", - подчеркнул гендиректор SberAutoTech.Он добавил, что Россия – одна из немногих стран, в которой есть очень много программных решений. "Но потенциал у российских разработчиков и специалистов в сфере электроники есть, он растет, и в будущем мы однозначно придем к полному обеспечению себя процессорами, чипами и качественным отечественным софтом", - заключил Василевский.Читайте также:В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — карта

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грузовик, водитель, транспорт