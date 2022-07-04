https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-xode-besporyadkov-v-karakalpakstane-zaderjano-516-grajdan-25884662.html

В ходе беспорядков в Каракалпакстане задержано 516 граждан

В ходе беспорядков в Каракалпакстане задержано 516 граждан

В больницы с различными травмами обратились свыше 200 человек, включая представителей правоохранительных органов, 94 из них все еще находятся в лечебных заведениях, некоторые – в критическом состоянии.

2022-07-04T13:45+0500

2022-07-04T13:45+0500

2022-07-04T13:45+0500

общество

национальная гвардия узбекистана

республика каракалпакстан

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В результате массовых беспорядков в Каракалпакстане 1-2 июля в лечебные заведения с различными травмами обратились 243 человека, сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций начальник информационной службы Национальной гвардии Даврон Джуманазаров.По данным Джуманазарова, 149 человек медики оказали первую помощь и отпустили долечиваться домой. В больницах сейчас находятся 94 человека, некоторые из них – в критическом состоянии.В ходе беспорядков ранения и травмы получили и сотрудники правоохранительных органов. Так, огнестрельное ранение в грудь получил командир Охранного управления Нацгвардии Каракалпакстана, еще один командир этого же управления получил закрытый перелом голени. Еще двое военнослужащих Нацгвардии также получили переломы и черепно-мозговую травму.Как сообщил Даврон Джуманазаров, в ходе беспорядков силовики задержали 516 человек. Часть из них отпустили после принятия административных мер.В Республике Каракалпакстан с 3 июля введено чрезвычайное положение и комендантский час. По данным пресс-службы Нацгвардии, за нарушение комендантского часа в республике в ночь с 3 на 4 июля задержали 110 граждан, а на штрафстоянку доставили 12 автомобилей. В отношении 28 человек составлены административные протоколы, с остальными провели профилактические беседы.Как подчеркнул Даврон Джуманазаров, на территории Каракалпакстана все продовольственные магазины, рынки, пекарни, банки, больницы и другие социальные объекты работают в полном объеме, электроэнергия, газ и вода подаются в дома в штатном режиме.Начальник информационной службы Нацгвардии напомнил, что любые мероприятия, проводимые в семьях и на уровне махаллей, так, например, как спортивные, патриотические мероприятия, встречи с интеллигенцией и старейшинами, необходимо проводить с разрешения коменданта. Завершаться такие мероприятия должны заканчиваться до начала комендантского часа в 21.00.Читайте также: Заявления Шавката Мирзиёева по ситуации в Каракалпакстане — главное

республика каракалпакстан

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национальная гвардия узбекистана, республика каракалпакстан, беспорядки