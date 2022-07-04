https://uz.sputniknews.ru/20220704/voz-epidemiologicheskaya-situatsiya-v-evrope-oslojnyaetsya-25895117.html

ВОЗ: Эпидемиологическая ситуация в Европе осложняется

ВОЗ: Эпидемиологическая ситуация в Европе осложняется

Организация призвала европейские страны принять срочные меры против нового заболевания.

2022-07-04T19:59+0500

2022-07-04T19:59+0500

2022-07-04T19:59+0500

в мире

воз

европа

оспа обезьян

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала европейские страны принять "срочные меры" по борьбе с оспой обезьян, сообщает RT.В настоящее время в Европе самый высокий уровень заболеваемости новой болезнью – 90% зарегистрированных случаев приходятся на этот регион.Директор европейского регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге призвал правительства объединить свои усилия в борьбе с болезнью. По словам Клюге, до сих пор в Европе не было смертей от обезьяньей оспы. Но это не повод для самоуспокоения. Ведь география этого заболевания расширяется день ото дня. В настоящее время заболевание обнаружено уже в 31 стране.По данным ВОЗ, сейчас в Европе насчитывается более 4500 случаев заболевания, подтверждённых в лаборатории. За месяц этот показатель вырос втрое. Больше всего заболевших в Великобритании — 1076 человек. За ней идут Германия (838 человек), Испания (736 человек), Португалия (365) и Франция (350).Проявляется оспа обезьян такими симптомами, как сыпь, лихорадка, повышенная утомляемость, головная боль, боль в горле и мышцах, рвота, диарея.Читайте также: ВОЗ: оспа обезьян обнаружена в 50 странах

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воз, европа, оспа обезьян