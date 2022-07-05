https://uz.sputniknews.ru/20220705/bili-i-dushili-rossiyskie-voennye-rasskazali-o-pytkax-vsu---video--25921362.html

Били и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ - видео

Били и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ - видео

Украинская сторона нарушала требования Женевской конвенции.

2022-07-05T17:07+0500

2022-07-05T17:07+0500

2022-07-05T17:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

военные

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали Следственному комитету России, что подвергались многочисленным пыткам. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. По словам одного из спасенных, украинские боевики держали их в плену с завязанными глазами и руками, избивали палками и дубинками, применяли удушающие приемы. Он отмечает, что били только тело, лицо не трогали, чтобы не оставить следов насилия.Другой военный рассказал, что попал в плен с травмой ноги. Ему долго не оказывали медицинскую помощь, а потом провели манипуляции без обезболивающих средств. Также пленный отметил, что украинские военные морили раненых голодом и пытали током.Еще одному бойцу в плену ампутировали ногу. Во время перевязок медик тыкал ему в рану, чтобы посмотреть, как он корчится от боли. Также между перевязками пленного жестоко избивали.Напомним: Обмен военнопленными состоялся 29 июня по указанию президента России Владимира Путина.Читайте также:Видео: военный ЛНР вернулся в родной городГлава Минобороны РФ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

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россия, украина, военные