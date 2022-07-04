https://uz.sputniknews.ru/20220704/video-voennyy-lnr-vernulsya-v-rodnoy-gorod--25887568.html

Видео: военный ЛНР вернулся в родной город

Видео: военный ЛНР вернулся в родной город

Военный ЛНР вернулся в Лисичанск спустя восемь лет

2022-07-04T16:51+0500

2022-07-04T16:51+0500

2022-07-04T16:51+0500

лнр

видео

спецоперация

донбасс

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Замкомандира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей по прозвищу "Скорый" вернулся домой в Лисичанск спустя восемь лет военных действий в Донбассе.Российскому журналисту удалось заснять момент встречи военного с его семьей и соседями.Скорый рассказал, что до 2014 года у него было своё кафе в Лисичанске, а позже он был заместителем главы города. ВСУ восемь лет использовали его кафе в качестве столовой. Однако он смог вернуть своё имущество, командуя ведением боев с одного из направлений. Ранее, 3 июля, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Лисичанск — был последним городом ЛНР, находившимся под контролем украинских силовиков.Напомним: Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Кадыров подтвердил, что Лисичанск в ЛНР полностью освобожден — видеоВ российском городе произошли взрывы: есть погибшие, повреждены около 50 домов — видео

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