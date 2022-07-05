https://uz.sputniknews.ru/20220705/edinaya-rossiya-privezla-v-lnr-i-dnr-knigi---video--25925593.html
"Единая Россия" привезла в ЛНР и ДНР книги - видео
"Единая Россия" привезла в ЛНР и ДНР книги - видео
Книги передадут в рамках акции "Книги – Донбассу".
2022-07-05T20:31+0500
2022-07-05T20:31+0500
2022-07-05T20:31+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Российская политическая партия "Единая Россия" доставила более 40 тысяч книг в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.Партия и дальше будет продолжать содействовать акции, пополняя библиотечные фонды литературой на русском языке, добавил Турчак. Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Читайте также:Били и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ - видеоДонбассу предстоит вновь стать сердцем России
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россия, донбасс, днр, лнр, книги
"Единая Россия" привезла в ЛНР и ДНР книги - видео
Книги русских авторов передадут в библиотеки и школы республик в рамках акции "Книги – Донбассу".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Российская политическая партия "Единая Россия" доставила более 40 тысяч книг в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Это очень важно, особенно на освобождённых территориях. Когда заходим в школы, смотрим по каким книгам учились дети... Это просто за гранью морального понимания, моральных оценок", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время своего визита в библиотеку Луганска.
Партия и дальше будет продолжать содействовать акции, пополняя библиотечные фонды литературой на русском языке, добавил Турчак.
Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.