https://uz.sputniknews.ru/20220704/donbassu-predstoit-vnov-stat-serdtsem-rossii-25877206.html

Донбассу предстоит вновь стать сердцем России

Донбассу предстоит вновь стать сердцем России

Пока лидеры западных стран пытаются своей волей установить максимальный уровень цен на российскую нефть, в самой России и в ее ближайших окрестностях происходят куда как более интересные события.

2022-07-04T11:50+0500

2022-07-04T11:50+0500

2022-07-04T11:50+0500

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На днях энергетики страны совместно с правительством Белгородской области отправили в освобожденные районы Харьковской области караван, который доставил крупную партию профильных грузов, а именно 167 тонн, среди которых опоры, провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы, различное энергооборудование, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла. Энергетики не делают особой тайны, основная часть грузов, в особенности трансформаторное масло, поедут в Изюм и Балаклею, где с их помощью будет проводиться ремонт и повторный ввод в строй местных подстанций.На фоне сводок с линии боевых действий совершенно незаслуженно без внимания остается труд сотен и тысяч сотрудников коммунальных предприятий, которые при помощи российских коллег восстанавливают снабжение городков и поселков электричеством, водой, пытаются возобновить работу канализации и очистных сооружений, пострадавших в ходе боевых действий. Например, в начале июня была восстановлена высоковольтная линия между Белгородской и Харьковской областями. Перетоки по энергомосту из российского региона позволили по новой запитать и уже на постоянной основе обеспечивать электричеством почти полмиллиона жителей Харьковской области.Люди, живущие под мирным небом и воспринимающие коммунальные блага, как нечто само собой разумеющееся, привычно читают про всевозможные события той или иной степени резонанса, будь то природные или техногенные катастрофы, сводки с полей сражений или громкие коррупционные скандалы. Средства массовой информации, зная о подобных предпочтениях, стараются компилировать новостные ленты таким образом, чтобы удовлетворить желания своих читателей и слушателей. К сожалению, подобный алгоритм работы почти гарантированно оставляет за бортом внимания людей, без чьего труда невозможна мало-мальски комфортная современная жизнь. Боевые действия катятся дальше, а в образовавшемся тылу остаются деревни, поселки городского типа и города с разбитыми водоводами, километрами порванных проводов, сотни рухнувших столбов и опор ЛЭП, выгоревшие коробки зданий. И для людей, которые недели, а то и месяцы, провели в подвалах при свечах, питаясь чем придется и пробираясь за водой к ближайшей речке, ежесекундно ожидая выстрела или взрыва мины, загоревшаяся лампочка или зашипевшая в кране вода в тысячу раз ценнее, чем все драгоценности мира.Радует, что руководство России понимает этот одновременно простой и такой важный момент, и уделяет вопросам восстановления освобожденных территорий ничуть не меньше внимания, сел и средств, чем на обеспечение действий войсковых подразделений в зоне СВО.Парой дней ранее в Мариуполе были показаны варианты квартир в возводимых прямо сейчас домах. Согласно планам, озвученным официально, уже к осени планируется возведение двенадцати новеньких пятиэтажек, ключи от квартир в которых получат порядка тысячи семей.Не обошли своим вниманием строители и Луганск. Уже к ноябрю там распахнет свои двери и примет первых пациентов многофункциональный медицинский центр на 200 коек. С учетом, как быстро и успешно военные строители в период пандемии справились с задачей сооружения профильных медицинских центров, чья география растянулась от подмосковного Подольска до Дальнего Востока, вряд ли найдутся те, кто поставит под сомнение успешность реализации и луганского проекта.Применительно к какой-нибудь другой армии, возможно, звучало бы немного странно, но российские военные в тылу и в мирном строительстве хороши ничуть не меньше, чем на поле боя. Инженерные части успешно реализовали в Крыму все без исключения проекты по поиску, бурению и подаче чистой воды. Чтобы оценить масштаб проведенных работ, оговоримся, что благодаря действиям частей материально-технического обеспечения еще до восстановления подачи воды из Северо-Крымского канала питьевой водой в достаточном объеме был обеспечен город Симферополь. Москва еще год назад выделила 50 миллиардов рублей на поиски запасов питьевой воды ниже уровня дна Азовского моря. Комплекс всех этих и многих других мероприятий позволил обеспечить водой крымских аграриев, а это объемы, несопоставимые с бытовым сектором.Не отстают от своих военных коллег и строители сугубо гражданские. По словам Марата Хуснуллина в Донбассе уже трудятся свыше шести тысяч специалистов, вооруженных более чем тысячей единиц специальной техники. Причем цифра явно будет расти, потому как вице-премьер пообещал, что уже в этом году на территории только Донецкой и Луганских областей будет отремонтировано свыше пятисот километров автомобильных дорог и пятнадцать мостов, взорванных отступающей украинской армией. Кто бывал на Донбассе еще в довоенное время, знает, насколько остро там стоял вопрос состояния дорожной инфраструктуры, особенно в Луганской области, до которой Киеву тридцать лет не было никакого дела.Последний упомянут в нашем разговоре не просто так.Киевские власти, вставшие у руля государства еще после первого майдана, когда в нарушение норм украинской конституции президентом стал Виктор Ющенко, планомерно годами выстраивали в сознании украинцев образ Донбасса, как максимально депрессивного и дотационного региона. Местные телеканалы и журналисты взахлеб рассказывали об умирающих шахтерских поселках, покосившихся копрах закрытых шахт, старом жилом и коммунальном фонде. Все это в известной мере было правдой, но с той лишь оговоркой, что никакого прогресса на эти землях не было из-за того, что Киев высасывал отсюда все финансовые соки, отдавая взамен сущие копейки. Справедливости ради отметим, что и во время правления Виктора Януковича, выходца из этих краев, ситуация нисколько не улучшилась.Однако уже летом 2014 года, сразу после того, как Киев развязал боевые действия против двух собственных мирных областей, тогдашний премьер незалежной Арсений Яценюк проговорился. В одном из своих интервью он упомянул, что на территориях Луганской и Донецкой народных республик осталось свыше семидесяти действующих угольных шахт, а также других предприятий, обеспечивавших четверть всех валютных поступлений в бюджет Украины.В сети часто можно встретить утверждение, активно навязываемое россиянам всевозможными недругами и завистниками. Нас пытаются убедить, что Россия взваливает на свои плечи огромные депрессивные и даже нищие территории, которые камнем утащат на дно и федеральный бюджет, и уровень жизни в стране в целом. Это абсолютная чушь и ложь до последней буквы.Еще сто лет назад в пору формирования молодого советского государства Донбасс назывался не иначе, как сердце России. Здесь нет ошибки. То, что донецкий угольный бассейн был включен в состав Украинский ССР с проведением последующей массовой украинизации, это результаты прожектерства большевиков, веривших в братство народов и неминуемую всемирную революцию, которая сотрет границы и сословные различия. Но нужно отдать должное советской власти, с точки зрения возможностей потенциал Донбасса был раскрыт полностью.Даже ребенок знает, что Донбасс – это уголь. Это, вне всякого сомнения, так. Природа распорядилась так, что на площади в 60 тысяч квадратных километров залегает 140 миллиардов тонн первоклассных углей. Это преимущественно угли энергетических марок, например, длиннопламенные (до 75 процентов), но присутствуют также и антрациты, то есть угли с максимальной степенью углефикации и теплотворной способностью. Не стоит верить западным экологам и думать, что уголь это топливо прошлого. Прямо сейчас Европа из-за нехватки российского газа массово расконсервирует старые угольные ТЭС и ТЭЦ, а стоимость черного золота упорно держится выше трехсот долларов, что является рекордом последних десятилетий.При этом не стоит думать, что Донецк и Луганск станут отбирать хлеб у горняков Кузбасса.Во-первых, номенклатура углей Кузнецкого и Донецкого бассейнов различается, как различаются объемы добычи и внутренние потребители продукции. Во-вторых, Кузбасс, по которому кувалдой ударила вначале пандемия, а затем западные санкции сегодня максимально переориентируется на рынки юго-восточной Азии, о чем свидетельствует максимальная загруженность восточного хода, а именно Транссиба и БАМа. У наших восточных угольщиков сейчас главная проблема не конкуренция со стороны Донбасса, а нехватка вагонного парка для перевозки своей продукции в Китай и Корею.Так что толкаться локтями кемеровским и донецким угольщикам не придется.Помимо своего главного богатства Донбасс может похвастаться богатыми залежами доломитов, флюсовых и строительных известняков, огнеупорных и пластичных глин, мергеля, строительных и кварцевых песков. Все это обеспечивает работу существующих и перспективных предприятий металлургии, а также будет весьма полезным на бесконечных стройках поднимающихся из руин сел и городов. Донбасс это нефелиновые сиениты, то есть алюминиевое производство. Это залежи железной руды и Днепровско-Донецкая газоносная провинция, небольшая, зато своя и рядом, без необходимости фрахта газовозов или прокладки новых транзитных магистралей.Но мерять все только полезными ископаемыми было бы в корне неверно.Только в Донецкой области расположены и работали до прихода украинской армии восемь теплоэлектростанций, свыше полусотни угольных шахт, три десятка обогатительных фабрик. Здесь расположен горнодобывающий кластер, это Никитовский ртутный комбинат, Докучаевский флюсодоломитный комбинат, сионитовая фабрика в селе Кальчик, заводы по выпуску огнеупоров и многие, многие другие.Луганск и Донецк – это громадный металлургический центр. Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, мариупольский комбинат имени Ильича, макеевский имени Кирова. Им активно помогают одиннадцать коксохимических комбинатов, Константиновский чугунолитейный и Харцызский трубный заводы. В общем, проще сказать, чего из крупных промышленных предприятий и доноров бюджета здесь нет.Проще говоря, Донбасс это никакая не обуза, а стальная опора, о которой могла бы мечтать любая страна. Здесь живет несколько миллионов человек, привыкших и по праву гордящихся своим тяжким, но таким важным трудом. Здесь расположены ключевые комбинаты, заводы и фабрики, чью продукцию есть, куда сбывать.Осталось лишь принести сюда стабильный мир и помочь обновить то, что пребывало в запустении и забвении при Украине. А все остальное Донбасс сделает сам, здесь слабаков и лентяев нет.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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донбасс, нефть, газ, россия, запад, стоимость, цены, лидер