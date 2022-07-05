https://uz.sputniknews.ru/20220705/kolichestvo-zabolevshix-covid-19-v-uzbekistane-prodoljaet-padat-25917763.html
Количество заболевших COVID-19 в Узбекистане продолжает падать
Количество заболевших COVID-19 в Узбекистане продолжает падать
Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Ташкентской и Кашкадарьинской областях.
2022-07-05T15:27+0500
2022-07-05T15:27+0500
2022-07-05T15:27+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 74 человек, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов. В Джизакской и Хорезмской областях по семь заболевших, в Самаркандской области – шесть.В Каракалпакстане, а также в Бухарской и Сурхандарьинской областях – по пять человек.В Ферганской, Сырдарьинской, Андижанской, Навоийской и Наманганской областях – по четыре человека.В Ташкентской области – три инфицированных и в Кашкадарьинской – два.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 196 человек.Ранее стало известно, что В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19.Компоненты препарата оказывают антикоагулянтное, антиоксидантное, цитопротекторное, иммуномодулирующее действие, а также дают антибактериальную и противовирусную активность. Клинические опыты показали эффективность лекарства у 92% заразившихся.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19Возвращается ли COVID-19 – мнение инфекциониста
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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика
Количество заболевших COVID-19 в Узбекистане продолжает падать
Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Ташкентской и Кашкадарьинской областях.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова упало. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 74 человек, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 14 пациентов. В Джизакской и Хорезмской областях по семь заболевших, в Самаркандской области – шесть.
В Каракалпакстане, а также в Бухарской и Сурхандарьинской областях – по пять человек.
В Ферганской, Сырдарьинской, Андижанской, Навоийской и Наманганской областях – по четыре человека.
В Ташкентской области – три инфицированных и в Кашкадарьинской – два.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 196 человек.
Ранее стало известно, что В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19.
Компоненты препарата оказывают антикоагулянтное, антиоксидантное, цитопротекторное, иммуномодулирующее действие, а также дают антибактериальную и противовирусную активность.
Клинические опыты показали эффективность лекарства у 92% заразившихся.