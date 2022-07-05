https://uz.sputniknews.ru/20220705/nato-zapustila-protsess-ratifikatsii-chlenstva-finlyandii-i-shvetsii-25921174.html
НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции
НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
2022-07-05T17:45+0500
2022-07-05T17:45+0500
2022-07-05T17:45+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщает РИА Новости.Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто.По его словам, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности".Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Финляндии и Швеции направят на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также: Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной КарелииВидео: зачем США наращивают военное присутствие в Европе
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финляндия, швеция, нато
НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщает РИА Новости
.
Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто.
"Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал Столтенберг.
По его словам, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности".
Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Финляндии и Швеции направят на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.
Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.
Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.