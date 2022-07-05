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НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции
НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
2022-07-05T17:45+0500
2022-07-05T17:45+0500
в мире
финляндия
швеция
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщает РИА Новости.Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто.По его словам, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности".Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Финляндии и Швеции направят на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также: Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной КарелииВидео: зачем США наращивают военное присутствие в Европе
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финляндия, швеция, нато

НАТО запустила процесс ратификации членства Финляндии и Швеции

17:45 05.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщает РИА Новости.
Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствовали главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто.
"Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал Столтенберг.
По его словам, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности".
Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Финляндии и Швеции направят на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая.
Однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Но в конце июня Турция, Швеция и Финляндия все-таки подписали меморандум в области безопасности, с учетом всех озабоченностей Анкары. После чего Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. Кроме этого, представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в альянсе существенной угрозой для Москвы.
Между тем президент Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Читайте также: Финляндия намерена разместить базу НАТО в Южной Карелии
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