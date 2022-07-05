https://uz.sputniknews.ru/20220705/ocheviditsa-rasskazala-chto-vsu-sjigali-pravoslavnye-xramy-v-lisichanske-25920119.html
Очевидица рассказала, что ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске
Очевидица рассказала, что ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске
По словам очевидцев, украинские военные вели обстрелы из минометов с окраин города по православным храмам.
2022-07-05T16:27+0500
2022-07-05T16:27+0500
2022-07-05T16:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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военные
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Украинские силовики обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в ЛНР. Об этом РИА Новости сообщила жительница города.Также она уточнила, что ВСУ вели обстрелы из минометов с окраин города по центру, в том числе и по храмам.Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. При взятии города военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".Читайте также:
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лнр, военные
Очевидица рассказала, что ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске
По словам очевидцев, украинские военные вели обстрелы из минометов с окраин города по православным храмам.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Украинские силовики обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в ЛНР. Об этом РИА Новости
сообщила жительница города.
"Православные церкви сжигали, а которые не православные - они остались все целы. Притом что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали", - рассказала очевидица.
Также она уточнила, что ВСУ вели обстрелы из минометов с окраин города по центру, в том числе и по храмам.
"Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, - и вот прямое попадание в храм", - рассказала прихожанка одного из православных храмов города Алла.
Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. При взятии города военные союзных сил, войдя в город, водрузили
на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".