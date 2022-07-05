https://uz.sputniknews.ru/20220705/rosgvardeytsy-evakuirovali-mirnyx-jiteley-iz-pod-obstrela--video-25923805.html
Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видео
Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видео
Среди эвакуированных – неходячая пожилая женщина
2022-07-05T19:06+0500
2022-07-05T19:06+0500
2022-07-05T19:06+0500
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эвакуация
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Бойцы Росгвардии помогли десятерым мирным жителям эвакуироваться во время минометного и артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Росгвардейцы, прикрывая собой людей, вывели их из подвала и разместили в бронетехнике. Мины в тот момент разрывались в считанных десятках метров, рассказали в пресс-центре.Всего было эвакуировано десять человек, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно ходить. На данный момент спасенные находятся в одном из населенных пунктов ЛНР.Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Читайте также:Били и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ - видеоВидео: военный ЛНР вернулся в родной город
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россия, лнр, эвакуация, украина
Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видео
Среди эвакуированных – пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться. Ее спецназовцы вынесли на носилках.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Бойцы Росгвардии помогли десятерым мирным жителям эвакуироваться во время минометного и артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает RT на русском
со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Росгвардейцы, прикрывая собой людей, вывели их из подвала и разместили в бронетехнике. Мины в тот момент разрывались в считанных десятках метров, рассказали в пресс-центре.
Всего было эвакуировано десять человек, включая пожилую женщину, которая не могла самостоятельно ходить. На данный момент спасенные находятся в одном из населенных пунктов ЛНР.
Напомним: ранее министр обороны Росссии Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.