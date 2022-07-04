https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-kanade-pyat-chelovek-poluchili-raneniya-25872457.html
В Канаде пять человек получили ранения
В Канаде пять человек получили ранения
Инцидент произошел в канадском городе Викториявилле, где мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия.
2022-07-04T09:32+0500
2022-07-04T09:32+0500
2022-07-04T09:32+0500
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канада
стрельба
преступление
огнестрельное ранение
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Journal de Montréal.По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Его обвиняют в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.Читайте также: При стрельбе в Копенгагене погибли три человекаТрамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
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канада, стрельба, преступление, огнестрельное ранение
В Канаде пять человек получили ранения
Инцидент произошел в канадском городе Викториявилле, где мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Мужчина ранил около пяти человек из пневматического оружия в канадском городе Викториявилле, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание Journal de Montréal.
По словам очевидцев, подозреваемый держал в руках предмет, напоминающий пистолет, а также угрожал людям на своем пути.
"Согласно первым данным, мужчина 36 лет разгуливал в секторе, стреляя свинцовыми снарядами... Около пяти человек пострадали от этих действий, а некоторые могли получить легкие травмы", - сообщила представитель полиции провинции Квебек Кристина Лопес.
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого, который затем предстал перед судом. Его обвиняют в использовании имитации огнестрельного оружия при совершении вооруженного нападения.