https://uz.sputniknews.ru/20220705/studenty-kakix-stran-chasche-vsego-poluchayut-diplomy-rf-25926555.html

Студенты каких стран чаще всего получают дипломы РФ

Студенты каких стран чаще всего получают дипломы РФ

Узбекистан занимает 2 место по количеству иностранных студентов с дипломами РФ.

2022-07-05T21:50+0500

2022-07-05T21:50+0500

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студенты

общество

россия

вуз

высшее образование

минобрнауки россии

диплом

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Общее количество студентов из-за рубежа, получающих высшее образование в России, увеличилось за последние три года более чем на 26 тыс., заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки."Общее число иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три года более чем на 26 тыс. человек. Так, в 2019 году в России училось 298 тыс. иностранных студентов, в 2020 году ― 315 тыс., в 2021 году ― 324 тыс. В 2021 году Россия заняла пятое место в мире по числу иностранных студентов", - отметили в ведомстве.В Минобрнауки также подчеркнули, что в основном за высшим образованием в РФ едут молодые люди из Казахстана - 61 тыс. студентов, Узбекистана - 48,7 тыс. студентов, Китая - 32,6 тыс. студентов, Туркменистана - 30,6 тыс. студентов, Таджикистана - 23,1 тыс. студентов, Индии - 16,7 тыс. студентов, Египта - 12,4 тыс. студентов, Беларуси - 10,2 тыс. студентов, Украины - 9,1 тыс. студентов и Кыргызстана - 8,6 тыс. студентов.Напомним: в этом году правительство России выдало квоту на бесплатное обучение в российских вузах 750 гражданам Узбекистана.В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.Читайте также:Видео: как филиалу вуза РФ в Алмалыке удалось трудоустроить 90% студентов до выпуска

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студенты, россия, вуз, высшее образование, минобрнауки россии, диплом