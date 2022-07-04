https://uz.sputniknews.ru/20220704/video-kak-filialu-vuza-rf-v-almalyke-udalos-trudoustroit-90-studentov-do-vypuska--25896028.html
Видео: как филиалу вуза РФ в Алмалыке удалось трудоустроить 90% студентов до выпуска
Видео: как филиалу вуза РФ в Алмалыке удалось трудоустроить 90% студентов до выпуска
Изучением металлургии активно интересуются девушки.
2022-07-04T21:01+0500
2022-07-04T21:01+0500
2022-07-04T21:01+0500
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алмалык
алмалыкский филиал ниту "мисис"
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Филиал российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" открылся в Алмалыке в 2018 году. Здесь готовят кадры для металлургической отрасли Узбекистана, и уже через несколько дней, 6 июля филиал выпустит первых специалистов - 75 человек. К слову, около 20 выпускников - девушки.Несмотря на то, что молодые специалисты получат дипломы только на днях, 90% из них уже трудоустроены. Добиться такого результата стало возможно благодаря постоянной практике студентов на предприятиях, рассказали корреспонденту Sputnik в администрации филиала. Как готовят будущих металлургов Узбекистана - смотрите в репортаже Sputnik.Читайте также:Как узбекистанцам поступить в Московский авиационный институт бесплатно"Россотрудничество" увеличит квоты для узбекистанцев на бесплатную учебу в РФ - видео
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видео, вуз, студенты, алмалык, алмалыкский филиал ниту "мисис"
Видео: как филиалу вуза РФ в Алмалыке удалось трудоустроить 90% студентов до выпуска
Изучением металлургии активно интересуются девушки, рассказали корреспонденту Sputnik в администрации вуза.
Филиал российского Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" открылся в Алмалыке в 2018 году. Здесь готовят кадры для металлургической отрасли Узбекистана, и уже через несколько дней, 6 июля филиал выпустит первых специалистов - 75 человек. К слову, около 20 выпускников - девушки.
Несмотря на то, что молодые специалисты получат дипломы только на днях, 90% из них уже трудоустроены.
Добиться такого результата стало возможно благодаря постоянной практике студентов на предприятиях, рассказали корреспонденту Sputnik в администрации филиала. Как готовят будущих металлургов Узбекистана - смотрите в репортаже Sputnik
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