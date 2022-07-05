https://uz.sputniknews.ru/20220705/trenery-sportsmenov-pobediteley-poluchat-premii-25909049.html

Тренеры спортсменов-победителей получат премии

Тренеры спортсменов-победителей получат премии

Регионы Узбекистана будут специализироваться по видам спорта.

2022-07-05T10:59+0500

2022-07-05T10:59+0500

2022-07-05T10:59+0500

спорт

узбекистан

тренер

спортсмен

победители

премия

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Единовременные денежные премии выплатят тренерам негосударственных спортивно-образовательных учреждений, подготовившим спортсменов, завоевавших призовые места в престижных международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщили в Министерстве развития спорта.Начиная с 2023 года на виды спорта, включенные в программу зимних Олимпийских игр (республиканские спартакиады, международные спартакиады, учебно-тренировочные сборы, чемпионаты и кубки Азии и мира), будет выделяться до 15 млрд сумов ежегодно. Спортсмены Узбекистана, победители и призеры зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, также получат денежное вознаграждение.В ведомстве сообщили, что регионы республики будут специализироваться по видам спорта:Так, Андижанская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ферганская области и Ташкент – по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, керлингу, парахоккею и паракерлингу. А горные районы Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей - по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, ски-альпинизму, парагорным лыжам и парасноуборду.Напомним: в Узбекистане стартовала подготовка к предстоящим XXV зимним Олимпийским и XIV Паралимпийским играм в Италии в 2026 году.Читайте также:Частные спортивные школы получили льготы

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узбекистан, тренер, спортсмен, победители, премия, олимпийские игры