https://uz.sputniknews.ru/20220705/umurzakov-vstretilsya-s-delegatsiey-afganistana---podrobnosti-25910677.html

Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности

Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности

Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Афганистана на встрече - читайте в нашем материале.

2022-07-05T10:39+0500

2022-07-05T10:39+0500

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политика

сардор умурзаков

делегация

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нириддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Так, стороны обсудили сотрудничество двух государств в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики и согласовали дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из этих направлений.Кроме этого Умурзаков и Азизи договорились о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозхок через территории двух стран. Также главы ведомств отметили перспективы совместной работы по налаживанию прямых контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Афганистана. Такие меры помогут изучить потенциал для взаимовыгодного партнерства.Известно, что представители двух государств также обсудили реализацию проекта "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обговорили организацию полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги во второй половине июля текущего года.Помимо прочего, узбекистанская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.Читайте также:

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сардор умурзаков, делегация, афганистан, узбекистан