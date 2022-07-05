https://uz.sputniknews.ru/20220705/umurzakov-vstretilsya-s-delegatsiey-afganistana---podrobnosti-25910677.html
Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности
Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности
Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Афганистана на встрече - читайте в нашем материале.
2022-07-05T10:39+0500
2022-07-05T10:39+0500
2022-07-05T10:42+0500
политика
сардор умурзаков
делегация
афганистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/05/25909758_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5abc7889b49f508dd4bbe987c449bd70.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нириддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Так, стороны обсудили сотрудничество двух государств в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики и согласовали дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из этих направлений.Кроме этого Умурзаков и Азизи договорились о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозхок через территории двух стран. Также главы ведомств отметили перспективы совместной работы по налаживанию прямых контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Афганистана. Такие меры помогут изучить потенциал для взаимовыгодного партнерства.Известно, что представители двух государств также обсудили реализацию проекта "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обговорили организацию полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги во второй половине июля текущего года.Помимо прочего, узбекистанская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/05/25909758_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f33dbc890d23a2336d9b5f5426ef7541.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сардор умурзаков, делегация, афганистан, узбекистан
Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности
10:39 05.07.2022 (обновлено: 10:42 05.07.2022)
Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Афганистана на встрече - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нириддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
Так, стороны обсудили сотрудничество двух государств в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики и согласовали дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из этих направлений.
Кроме этого Умурзаков и Азизи договорились о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозхок через территории двух стран. Также главы ведомств отметили перспективы совместной работы по налаживанию прямых контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Афганистана. Такие меры помогут изучить потенциал для взаимовыгодного партнерства.
Известно, что представители двух государств также обсудили реализацию проекта "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обговорили организацию полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги во второй половине июля текущего года.
Помимо прочего, узбекистанская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.