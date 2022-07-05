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https://uz.sputniknews.ru/20220705/umurzakov-vstretilsya-s-delegatsiey-afganistana---podrobnosti-25910677.html
Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности
Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности
Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Афганистана на встрече - читайте в нашем материале.
2022-07-05T10:39+0500
2022-07-05T10:42+0500
политика
сардор умурзаков
делегация
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нириддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Так, стороны обсудили сотрудничество двух государств в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики и согласовали дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из этих направлений.Кроме этого Умурзаков и Азизи договорились о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозхок через территории двух стран. Также главы ведомств отметили перспективы совместной работы по налаживанию прямых контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Афганистана. Такие меры помогут изучить потенциал для взаимовыгодного партнерства.Известно, что представители двух государств также обсудили реализацию проекта "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обговорили организацию полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги во второй половине июля текущего года.Помимо прочего, узбекистанская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.Читайте также:
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сардор умурзаков, делегация, афганистан, узбекистан

Умурзаков встретился с делегацией Афганистана - подробности

10:39 05.07.2022 (обновлено: 10:42 05.07.2022)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВстреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нуридином Азизи.
Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нуридином Азизи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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Какие вопросы обсудили представители Узбекистана и Афганистана на встрече - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с делегацией Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нириддином Азизи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
Так, стороны обсудили сотрудничество двух государств в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики и согласовали дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив в каждом из этих направлений.
Кроме этого Умурзаков и Азизи договорились о совместной подготовке предложений по наращиванию двусторонней торговли и увеличению объемов грузоперевозхок через территории двух стран. Также главы ведомств отметили перспективы совместной работы по налаживанию прямых контактов между бизнес-кругами Узбекистана и Афганистана. Такие меры помогут изучить потенциал для взаимовыгодного партнерства.
Известно, что представители двух государств также обсудили реализацию проекта "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обговорили организацию полевых исследований по маршруту пролегания железной дороги во второй половине июля текущего года.
Помимо прочего, узбекистанская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь афганскому народу и развивать взаимодействие с Афганистаном в приоритетных сферах.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать постоянные контакты для обсуждения и решения актуальных вопросов узбекско-афганского сотрудничества.
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