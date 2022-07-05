https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-kongress-azot-sintegaz-uzbekistan-i-sng--25923548.html

В Ташкенте пройдет международный конгресс "Азот Синтегаз. Узбекистан и СНГ"

В Ташкенте пройдет международный конгресс "Азот Синтегаз. Узбекистан и СНГ"

Мероприятия запланированы на ноябрь текущего года.

2022-07-05T18:45+0500

2022-07-05T18:45+0500

2022-07-05T18:45+0500

общество

конгресс

узбекистан

снг

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Международный конгресс и выставка "Азот Синтегаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в Ташкенте в ноябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости.Так, ""Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ 2022" является уникальной профессиональной международной площадкой для лидеров отрасли метановой газохимии Узбекистана и СНГ с участием крупнейших предприятий-переработчиков синтез-газа, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков технологий и услуг.В рамках работы площадки запланирован технический визит в химико-индустриальный технопарк "Чирчик", а также более 30 часов делововго и неформального общения участников.Организатором мероприятий выступит "Восток Капитал" - российская компания, занимающая одну из лидирующих позиций в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Известно, что конгресс и выставка пройдут 9-10 ноября в одном из столичных отелей. Мероприятие посетят свыше 200 участников из более, чем десяти стран.Читайте также:

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