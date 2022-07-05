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В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги
В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги
Госкомстат провел мониторинг спроса на архитектурные услуги
2022-07-05T13:23+0500
2022-07-05T13:23+0500
2022-07-05T13:23+0500
экономика
узбекистан
архитектура
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию об объеме оказанных услуг в архитектурной сфере. Данные приведены из Telegram-канала агентства.На 1 января 2022 года объем услуг в сфере архитектуры составил около 6,2 триллиона сум. Согласно итогам мониторинга, объем увеличивался каждый год следующим образом:Ранее Госкомстат сообщил, сколько произвели йогурта в республике за первые пять месяцев текущего года. Алиев и Мирзиёев осмотрели достопримечательности Хивы – фотоСколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
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узбекистан, архитектура, госкомстат
В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги
Госкомстат провел мониторинг спроса на архитектурные услуги в республике.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию об объеме оказанных услуг в архитектурной сфере. Данные приведены из Telegram-канала агентства
.
На 1 января 2022 года объем услуг в сфере архитектуры составил около 6,2 триллиона сум. Согласно итогам мониторинга, объем увеличивался каждый год следующим образом:
Ранее Госкомстат сообщил
, сколько произвели йогурта в республике за первые пять месяцев текущего года.