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В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги
В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги
Госкомстат провел мониторинг спроса на архитектурные услуги
2022-07-05T13:23+0500
2022-07-05T13:23+0500
экономика
узбекистан
архитектура
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию об объеме оказанных услуг в архитектурной сфере. Данные приведены из Telegram-канала агентства.На 1 января 2022 года объем услуг в сфере архитектуры составил около 6,2 триллиона сум. Согласно итогам мониторинга, объем увеличивался каждый год следующим образом:Ранее Госкомстат сообщил, сколько произвели йогурта в республике за первые пять месяцев текущего года. Алиев и Мирзиёев осмотрели достопримечательности Хивы – фотоСколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
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В Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги

13:23 05.07.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевВид на город Самарканд в Узбекистане
Вид на город Самарканд в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Госкомстат провел мониторинг спроса на архитектурные услуги в республике.
ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию об объеме оказанных услуг в архитектурной сфере. Данные приведены из Telegram-канала агентства.
На 1 января 2022 года объем услуг в сфере архитектуры составил около 6,2 триллиона сум. Согласно итогам мониторинга, объем увеличивался каждый год следующим образом:
2012 - 0,5 трлн. сум;
2013 - 0,7 трлн. сум;
2014 - 0,7 трлн. сум;
2015 - 0,8 трлн. сум;
2016 - 1,1 трлн. сум;
2017 - 1,6 трлн. сум;
2018 - 2,9 трлн. сум;
2019 - 4,5 трлн. сум;
2020 - 4,9 трлн. сум;
2021 - 6,3 трлн. сум.
Ранее Госкомстат сообщил, сколько произвели йогурта в республике за первые пять месяцев текущего года.
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