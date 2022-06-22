https://uz.sputniknews.ru/20220622/aliev-i-mirziyoev-osmotreli-dostoprimechatelnosti-xivy--foto-25551853.html

Алиев и Мирзиёев осмотрели достопримечательности Хивы – фото

Алиев и Мирзиёев осмотрели достопримечательности Хивы – фото

Президенты Азербайджана и Узбекистана осмотрели древние памятники архитектуры.

2022-06-22T19:49+0500

2022-06-22T19:49+0500

2022-06-22T19:49+0500

общество

узбекистан

азербайджан

ильхам алиев

мирзиёев

хива

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ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрел достопримечательности Хивы.Главы государств побывали в комплексе "Ичан-кала" - уникальном городе-музее, объединяющем более 120 памятников архитектуры, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Здесь гостям показали концертную программу, в рамках которой местные артисты исполнили хорезмские песни и танцы.Далее президенты посетили древний дворец Нуруллабая, построенный в 1884 году хивинским ханом Мухаммадом Рахимханом Ферузом.Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом во вторник. Это первый зарубежный визит президента Азербайджана после пандемии.В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Первым мероприятием в программе азербайджанского лидера стало участие в церемонии открытия улицы и сквера имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.Накануне по итогам переговоров стороны подписали 18 документов о сотрудничестве между двумя государствами.Читайте также: Мирзиёев и Алиев провели встречу в узком формате

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