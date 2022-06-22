Алиев и Мирзиёев осмотрели достопримечательности Хивы – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президенты Азербайджана и Узбекистана осмотрели древние памятники архитектуры.
ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрел достопримечательности Хивы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Главы государств побывали в комплексе "Ичан-кала" - уникальном городе-музее, объединяющем более 120 памятников архитектуры, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Здесь гостям показали концертную программу, в рамках которой местные артисты исполнили хорезмские песни и танцы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Далее президенты посетили древний дворец Нуруллабая, построенный в 1884 году хивинским ханом Мухаммадом Рахимханом Ферузом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом во вторник. Это первый зарубежный визит президента Азербайджана после пандемии.
В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Первым мероприятием в программе азербайджанского лидера стало участие в церемонии открытия улицы и сквера имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Накануне по итогам переговоров стороны подписали 18 документов о сотрудничестве между двумя государствами.
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