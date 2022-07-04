https://uz.sputniknews.ru/20220704/kogda-krov-iz-nosa-doljna-vyzvat-bespokoystvo--25896819.html
Когда кровь из носа должна вызвать беспокойство
Когда кровь из носа должна вызвать беспокойство
Врач объяснил, когда кровотечение из носа опасно
2022-07-04T23:00+0500
2022-07-04T23:00+0500
2022-07-04T23:00+0500
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мнение эксперта
врач
советы
кровь
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Кровь из носа может пойти по разным причинам. Самые частые – это резкое повышение давления и истончения слизистых, рассказал врач-отоларинголог Андрей Старосветский. Об этом сообщает Газета.ruЕсть несколько советов, что делать при кровотечении из носа. Во-первых, не запрокидывайте голову назад, лучше сядьте, наклонившись вперед, и зажмите пальцами крылья носа на 15 минут. Во-вторых, внимательно следите за обильностью кровотечения, оно не должно превышать 200 миллилитров. В-третьих, если обильное кровотечение продолжается более 20 минут, то обязательно обратитесь к врачу.Также при кровотечении из носа следует положить холодный компресс на переносицу. В качестве компресса подойдет любая замороженная вещь или продукт.Подводя итог, врач рекомендовал не пренебрегать измерением давления, потому что гипертоники зачастую страдают от носового кровотечения.Читайте также:Диетолог: что есть, чтобы замедлить старениеВрач: это самая частая причина головокружения
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мнение эксперта, врач, советы, кровь
Когда кровь из носа должна вызвать беспокойство
Врач объяснил, при каком кровотечении необходимо обратиться к врачу. Подробности в нашем материале.
Кровь из носа может пойти по разным причинам. Самые частые – это резкое повышение давления и истончения слизистых, рассказал врач-отоларинголог Андрей Старосветский. Об этом сообщает Газета.ru
Есть несколько советов, что делать при кровотечении из носа. Во-первых, не запрокидывайте голову назад, лучше сядьте, наклонившись вперед, и зажмите пальцами крылья носа на 15 минут. Во-вторых, внимательно следите за обильностью кровотечения, оно не должно превышать 200 миллилитров. В-третьих, если обильное кровотечение продолжается более 20 минут, то обязательно обратитесь к врачу.
"Если кровь идет с двух сторон носа, то это может быть связано с повреждением сосудов в дальних отделах носоглотки, в таком случае также нужно вызвать скорую помощь", — уточнил специалист.
Также при кровотечении из носа следует положить холодный компресс на переносицу. В качестве компресса подойдет любая замороженная вещь или продукт.
Подводя итог, врач рекомендовал не пренебрегать измерением давления, потому что гипертоники зачастую страдают от носового кровотечения.