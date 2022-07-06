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В России приостановили транзит казахстанской нефти
В России приостановили транзит казахстанской нефти
Суд в Новороссийске заморозил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума для устранения нарушений, выявленных Роспотребнадзором.
2022-07-06T11:44+0500
2022-07-06T11:44+0500
2022-07-06T12:07+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) принял Приморский районный суд Новороссийска, сообщает Sputnik Казахстан.Приостановка транзита казахстанской нефти на 30 суток связана с выявленными Роспотребнадзором нарушениями. По данным РИА Новости, сейчас КТК отгружает нефть с двух из трех выносных причальных устройств, компоновка зависит от обследования морского дна.Как сообщает пресс-служба консорциума, в марте вице-премьер России Виктория Абрамченко инициировала проверку технического состояния опасных производственных объектов АО "КТК-Р" и соблюдения им экологических требований. При проверке Роспотребназдор выявил несколько документарных ошибок по ликвидации аварийных разливов нефти.Консорциум 6 июня получил предписание об устранении этих нарушений. Был также составлен протокол об административном нарушении.При этом Южное управление Роспотребнадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с требованием приостановить деятельность консорциума. Суд это требование удовлетворил, приостановив работу консорциума на 30 суток.Консорциум намерен обжаловать это решение.КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, в том числе на европейские рынки, на него приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода — 67 млн тонн нефти в год. Крупнейшим акционером консорциума является Российская Федерация, ей принадлежит 31% акций (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе). Казахстану принадлежит 20,75% ("Казмунайгаз" — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%).Читайте также: Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана
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россия, казахстан, нефть
В России приостановили транзит казахстанской нефти
11:44 06.07.2022 (обновлено: 12:07 06.07.2022)
Суд в Новороссийске заморозил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума для устранения нарушений, выявленных Роспотребнадзором.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) принял Приморский районный суд Новороссийска, сообщает Sputnik Казахстан
.
Приостановка транзита казахстанской нефти на 30 суток связана с выявленными Роспотребнадзором нарушениями.
По данным РИА Новости
, сейчас КТК отгружает нефть с двух из трех выносных причальных устройств, компоновка зависит от обследования морского дна.
Как сообщает пресс-служба консорциума, в марте вице-премьер России Виктория Абрамченко инициировала проверку технического состояния опасных производственных объектов АО "КТК-Р" и соблюдения им экологических требований. При проверке Роспотребназдор выявил несколько документарных ошибок по ликвидации аварийных разливов нефти.
Консорциум 6 июня получил предписание об устранении этих нарушений. Был также составлен протокол об административном нарушении.
При этом Южное управление Роспотребнадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с требованием приостановить деятельность консорциума. Суд это требование удовлетворил, приостановив работу консорциума на 30 суток.
Консорциум намерен обжаловать это решение.
КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, в том числе на европейские рынки, на него приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода — 67 млн тонн нефти в год.
Крупнейшим акционером консорциума является Российская Федерация, ей принадлежит 31% акций (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе). Казахстану принадлежит 20,75% ("Казмунайгаз" — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%).