https://uz.sputniknews.ru/20220706/festival-risa-imeni-nv-kima-proydet-v-moskve--podrobnosti--25965837.html

Фестиваль риса имени Н.В. Кима пройдет в Москве – подробности

Фестиваль риса имени Н.В. Кима пройдет в Москве – подробности

Мероприятие пройдет на территории ВДНХ в Москве.

2022-07-06T21:02+0500

2022-07-06T21:02+0500

2022-07-06T21:12+0500

культура

россия

москва

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/833/84/8338471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f21a0c3b2e77f9ff1be01de1d8abc5c1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Фестиваль риса, посвященный селекционеру Николаю Киму будет проходить с 9 по 10 июля в Москве.Ким всю жизнь проработал в Хорезмской области и изучал способы внедрения технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе. Именно благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер", который активно используют для приготовления плова.Дата открытия фестиваля выбрана символично – первый день Курбан-байрама выпадает на субботу, 9 июля. В первый день мероприятия гости смогут принять участие в приготовлении и дегустации настоящего узбекского плова, а также в различных мастер-классах.В воскресенье, 10 июля, посетителей будет ждать выставка-ярмарка товаров народного творчества и музыкальное шоу фольклорных коллективов и сольных исполнителей.При этом фестиваль риса будет проходить в рамках другого мероприятия на ВДНХ - фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов". На сцене у легендарного одноименного фонтана выступят музыканты из стран СНГ. Кроме того, гости смогут насладиться спектаклями, художественной выставкой, показом мод и стихами на родных языках народов СНГ.Для маленьких посетителей "Детское посольство" подготовило разнообразную программу, включающую игры, творческие задания и мастер-классы, соревнования, экскурсии, дегустации, концерты, шоу. Дети и их родители смогут послушать выступления чтецов, посмотреть спектакли по русским народным сказкам и даже испробовать на себе аквагрим.Все активности пройдут на Центральной площадке, на которой расположены национальные павильоны стран СНГ. На фестивале будут представлены направления— "Культура народов", "Совет народов", "Ремёсла народов", "Кухня народов", "Дети народов" и "Праздники народов". Каждый сможет выбрать занятие по душе.Читайте также:Узбекские повара стали призерами кулинарного чемпионата в ДагестанеВ Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, москва, фестиваль