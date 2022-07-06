https://uz.sputniknews.ru/20220706/festival-risa-imeni-nv-kima-proydet-v-moskve--podrobnosti--25965837.html
Фестиваль риса имени Н.В. Кима пройдет в Москве – подробности
Фестиваль риса имени Н.В. Кима пройдет в Москве – подробности
Мероприятие пройдет на территории ВДНХ в Москве.
2022-07-06T21:02+0500
2022-07-06T21:02+0500
2022-07-06T21:12+0500
культура
россия
москва
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/833/84/8338471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f21a0c3b2e77f9ff1be01de1d8abc5c1.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Фестиваль риса, посвященный селекционеру Николаю Киму будет проходить с 9 по 10 июля в Москве.Ким всю жизнь проработал в Хорезмской области и изучал способы внедрения технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе. Именно благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер", который активно используют для приготовления плова.Дата открытия фестиваля выбрана символично – первый день Курбан-байрама выпадает на субботу, 9 июля. В первый день мероприятия гости смогут принять участие в приготовлении и дегустации настоящего узбекского плова, а также в различных мастер-классах.В воскресенье, 10 июля, посетителей будет ждать выставка-ярмарка товаров народного творчества и музыкальное шоу фольклорных коллективов и сольных исполнителей.При этом фестиваль риса будет проходить в рамках другого мероприятия на ВДНХ - фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов". На сцене у легендарного одноименного фонтана выступят музыканты из стран СНГ. Кроме того, гости смогут насладиться спектаклями, художественной выставкой, показом мод и стихами на родных языках народов СНГ.Для маленьких посетителей "Детское посольство" подготовило разнообразную программу, включающую игры, творческие задания и мастер-классы, соревнования, экскурсии, дегустации, концерты, шоу. Дети и их родители смогут послушать выступления чтецов, посмотреть спектакли по русским народным сказкам и даже испробовать на себе аквагрим.Все активности пройдут на Центральной площадке, на которой расположены национальные павильоны стран СНГ. На фестивале будут представлены направления— "Культура народов", "Совет народов", "Ремёсла народов", "Кухня народов", "Дети народов" и "Праздники народов". Каждый сможет выбрать занятие по душе.Читайте также:Узбекские повара стали призерами кулинарного чемпионата в ДагестанеВ Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/833/84/8338471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c908ca85a7eddcc03fe0fce642455e4d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, москва, фестиваль
Фестиваль риса имени Н.В. Кима пройдет в Москве – подробности
21:02 06.07.2022 (обновлено: 21:12 06.07.2022)
Мероприятие пройдет на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице России в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов".
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Фестиваль риса, посвященный селекционеру Николаю Киму будет проходить с 9 по 10 июля в Москве.
Ким всю жизнь проработал в Хорезмской области и изучал способы внедрения технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе. Именно благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер", который активно используют для приготовления плова.
Дата открытия фестиваля выбрана символично – первый день Курбан-байрама выпадает на субботу, 9 июля. В первый день мероприятия гости смогут принять участие в приготовлении и дегустации настоящего узбекского плова, а также в различных мастер-классах.
В воскресенье, 10 июля, посетителей будет ждать выставка-ярмарка товаров народного творчества и музыкальное шоу фольклорных коллективов и сольных исполнителей.
При этом фестиваль риса будет проходить в рамках другого мероприятия на ВДНХ - фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов". На сцене у легендарного одноименного фонтана выступят музыканты из стран СНГ. Кроме того, гости смогут насладиться спектаклями, художественной выставкой, показом мод и стихами на родных языках народов СНГ.
Для маленьких посетителей "Детское посольство" подготовило разнообразную программу, включающую игры, творческие задания и мастер-классы, соревнования, экскурсии, дегустации, концерты, шоу. Дети и их родители смогут послушать выступления чтецов, посмотреть спектакли по русским народным сказкам и даже испробовать на себе аквагрим.
Все активности пройдут на Центральной площадке, на которой расположены национальные павильоны стран СНГ. На фестивале будут представлены направления— "Культура народов", "Совет народов", "Ремёсла народов", "Кухня народов", "Дети народов" и "Праздники народов". Каждый сможет выбрать занятие по душе.