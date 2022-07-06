https://uz.sputniknews.ru/20220706/fond-kultury-uzbekistana-uglubit-sotrudnichestvo-s-tretyakovskoy-galereey--25949273.html

Фонд культуры Узбекистана углубит сотрудничество с Третьяковской галереей

Фонд культуры Узбекистана углубит сотрудничество с Третьяковской галереей

Новое соглашение укрепит долгосрочное сотрудничество.

2022-07-06T14:42+0500

2022-07-06T14:42+0500

2022-07-06T15:03+0500

культура

узбекистан

третьяковская галерея

фонд

культура

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Третьяковская галерея заключили новое соглашение о сотрудничестве, заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Об этом сообщает РИА Новости.Новое соглашение расширит базовый договор о реализации совместных проектов в Узбекистане, заключенный сторонами в 2021 году.В Нукусе хранится семь тысяч картин и двадцать тысяч листов графики, что является вторым по величине в мире собранием работ русских художников начала двадцатого века, отметила директор Третьяковки.Напомним: Подписанное ранее соглашение между Фондом культуры и искусства и Третьяковской галереей направлено на совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа — установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.Такое сотрудничество включает в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы, а также совместные выставки и мультимедийные проекты.Фонд развития культуры и искусства был создан при Министерстве культуры в октябре 2017 года. Задачи фонда – проводить проекты, направленные на развитие культуры и различных видов искусства в Узбекистане, налаживать культурные связи и продвигать культурный потенциал страны на мировой арене.Читайте также:Третьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видеоАнсамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

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узбекистан, третьяковская галерея, фонд, культура, сотрудничество