https://uz.sputniknews.ru/20220706/fond-kultury-uzbekistana-uglubit-sotrudnichestvo-s-tretyakovskoy-galereey--25949273.html
Фонд культуры Узбекистана углубит сотрудничество с Третьяковской галереей
Фонд культуры Узбекистана углубит сотрудничество с Третьяковской галереей
Новое соглашение укрепит долгосрочное сотрудничество.
2022-07-06T14:42+0500
2022-07-06T14:42+0500
2022-07-06T15:03+0500
культура
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третьяковская галерея
фонд
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Третьяковская галерея заключили новое соглашение о сотрудничестве, заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Об этом сообщает РИА Новости.Новое соглашение расширит базовый договор о реализации совместных проектов в Узбекистане, заключенный сторонами в 2021 году.В Нукусе хранится семь тысяч картин и двадцать тысяч листов графики, что является вторым по величине в мире собранием работ русских художников начала двадцатого века, отметила директор Третьяковки.Напомним: Подписанное ранее соглашение между Фондом культуры и искусства и Третьяковской галереей направлено на совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа — установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.Такое сотрудничество включает в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы, а также совместные выставки и мультимедийные проекты.Фонд развития культуры и искусства был создан при Министерстве культуры в октябре 2017 года. Задачи фонда – проводить проекты, направленные на развитие культуры и различных видов искусства в Узбекистане, налаживать культурные связи и продвигать культурный потенциал страны на мировой арене.Читайте также:Третьяковская галерея оцифрует коллекцию музея в Узбекистане — видеоАнсамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале
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узбекистан, третьяковская галерея, фонд, культура, сотрудничество
Фонд культуры Узбекистана углубит сотрудничество с Третьяковской галереей
14:42 06.07.2022 (обновлено: 15:03 06.07.2022)
Новое соглашение расширит подписанный ранее договор, а также укрепит долгосрочное эффективное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Третьяковская галерея заключили новое соглашение о сотрудничестве, заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Об этом сообщает РИА Новости.
Новое соглашение расширит базовый договор о реализации совместных проектов в Узбекистане, заключенный сторонами в 2021 году.
"С Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана у нас подписан основополагающий базовый договор. Недавно мы подписали еще один — о сотрудничестве в отношении коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе", — объяснила Трегулова.
В Нукусе хранится семь тысяч картин и двадцать тысяч листов графики, что является вторым по величине в мире собранием работ русских художников начала двадцатого века, отметила директор Третьяковки.
Напомним: Подписанное ранее
соглашение между Фондом культуры и искусства и Третьяковской галереей направлено на совместное изучение коллекций Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе. Цель документа — установить партнерские отношения и развить долгосрочное эффективное сотрудничество с Третьяковской галереей.
Такое сотрудничество включает в себя образовательные проекты для специалистов музея, научное консультирование, стажировки и мастер-классы, а также совместные выставки и мультимедийные проекты.
Фонд развития культуры и искусства был создан при Министерстве культуры в октябре 2017 года. Задачи фонда – проводить проекты, направленные на развитие культуры и различных видов искусства в Узбекистане, налаживать культурные связи и продвигать культурный потенциал страны на мировой арене.