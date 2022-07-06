О ситуации в Каракалпакстане — заявление МИД Узбекистана

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане. Будучи участником международных договоров в области прав человека, Узбекистан привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства. Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций.