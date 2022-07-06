https://uz.sputniknews.ru/20220706/rossiya-predupredila-ozxo-o-podgotovke-ukrainoy-provokatsiy-s-ximorujiem-25956762.html
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия более 20 нот о подготовке украинской стороной провокаций с химическим оружием.
2022-07-06T19:00+0500
2022-07-06T19:00+0500
2022-07-06T19:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
химическое оружие
озхо
москва
провокации
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Россия направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия очередную ноту о подготовке Украиной провокаций с применением химического оружия, в том числе отравляющих веществ, на Славянской ТЭС в Николаевке в ДНР. Об этом заявил потспред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что в ОЗХО подтвердили получение информации и оперативно распространили ее среди стран-членов.Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке в ДНР, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.По его заявлению, украинские неонацияты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора. Он был заминирован ВСУ — в планах было подорвать хлор при подходе российской армии и подразделений ДНР.Напомним: Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Читайте также:
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россия, украина, химическое оружие, озхо, москва, провокации
Россия предупредила ОЗХО о подготовке Украиной провокаций с химоружием
Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия более 20 нот о подготовке украинской стороной провокаций с химическим оружием.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Россия направила в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия очередную ноту о подготовке Украиной провокаций с применением химического оружия, в том числе отравляющих веществ, на Славянской ТЭС в Николаевке в ДНР. Об этом заявил потспред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот направили в технический секретариат", — цитирует дипломата РИА Новости
.
Он отметил, что в ОЗХО подтвердили получение информации и оперативно распространили ее среди стран-членов.
Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в Николаевке в ДНР, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.
По его заявлению, украинские неонацияты завезли на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС более шести тысяч литров жидкого хлора. Он был заминирован ВСУ — в планах было подорвать хлор при подходе российской армии и подразделений ДНР.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.