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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220706/obstrely-donetska-stali-intensivnee--video--25951354.html
Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео
Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео
Обстрелы становятся все ожесточеннее, растет число погибших
2022-07-06T16:10+0500
2022-07-06T16:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
обстрел
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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Жители Донецка рассказали журналисту о постоянных обстрелах города украинскими военными. Об этом сообщает RT на русском.Во время беседы журналиста с жительницей города начался очередной обстрел. Под огонь попал частный сектор и мирные жители Донецка.Напомним: вчера трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видеоБили и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ — видео
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украина, днр, обстрел

Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео

16:10 06.07.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкОбстрелянный автомобиль в Волновахе
Обстрелянный автомобиль в Волновахе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Обстрелы ВСУ продолжаются и становятся все ожесточеннее. Жители города постоянно сообщают о новых погибших.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Жители Донецка рассказали журналисту о постоянных обстрелах города украинскими военными. Об этом сообщает RT на русском.
Во время беседы журналиста с жительницей города начался очередной обстрел. Под огонь попал частный сектор и мирные жители Донецка.
Напомним: вчера трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики.
Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
Читайте также:
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Били и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ — видео
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