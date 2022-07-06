https://uz.sputniknews.ru/20220706/obstrely-donetska-stali-intensivnee--video--25951354.html

Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео

Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео

Обстрелы становятся все ожесточеннее, растет число погибших

2022-07-06T16:10+0500

2022-07-06T16:10+0500

2022-07-06T16:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

обстрел

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ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Жители Донецка рассказали журналисту о постоянных обстрелах города украинскими военными. Об этом сообщает RT на русском.Во время беседы журналиста с жительницей города начался очередной обстрел. Под огонь попал частный сектор и мирные жители Донецка.Напомним: вчера трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видеоБили и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ — видео

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украина, днр, обстрел