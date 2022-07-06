https://uz.sputniknews.ru/20220706/obstrely-donetska-stali-intensivnee--video--25951354.html
Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео
Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео
Обстрелы становятся все ожесточеннее, растет число погибших
2022-07-06T16:10+0500
2022-07-06T16:10+0500
2022-07-06T16:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
обстрел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/16/23480568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a36cb6f0592c59cb45e67530e10112f.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Жители Донецка рассказали журналисту о постоянных обстрелах города украинскими военными. Об этом сообщает RT на русском.Во время беседы журналиста с жительницей города начался очередной обстрел. Под огонь попал частный сектор и мирные жители Донецка.Напомним: вчера трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Росгвардейцы эвакуировали мирных жителей из-под обстрела – видеоБили и душили: российские военные рассказали о пытках ВСУ — видео
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/16/23480568_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf93c5a10ec21198d2cdd0d629b7f06.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, днр, обстрел
Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видео
Обстрелы ВСУ продолжаются и становятся все ожесточеннее. Жители города постоянно сообщают о новых погибших.
ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik.
Жители Донецка рассказали журналисту о постоянных обстрелах города украинскими военными. Об этом сообщает RT на русском.
Во время беседы журналиста с жительницей города начался очередной обстрел. Под огонь попал частный сектор и мирные жители Донецка.
Напомним: вчера трое мирных жителей, включая 10-летнюю девочку, погибли
в результате обстрелов украинскими вооруженными силами мирных кварталов Донецкой Народной Республики.
Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.