https://uz.sputniknews.ru/20220706/turizm-razvivaetsya-na-skolko-popolnitsya-byudjet-uzbekistana-25960892.html

Туризм развивается: на сколько пополнится бюджет Узбекистана

Туризм развивается: на сколько пополнится бюджет Узбекистана

Число туристических поездок 2022 год больше, чем в 2021 году

2022-07-06T19:27+0500

2022-07-06T19:27+0500

2022-07-06T19:56+0500

туризм

туризм

бюджет

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ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В сфере паломнического туризма происходят большие изменения, рассказала корреспондентам Sputnik, специалист Управления по развитию внутреннего и паломнического туризма Министерства туризма и культурного наследия Шахлохон Солиева.Таким образом 1 июня 2022 года состоялась онлайн-встреча с турецкой стороной по проведению "Международного симпозиума Абдухолика Гиждувани" . На международном саммите "Halal in Travel – Global Summit 2022 " Самарканд стал победителем премии "адрес исламского наследия года и лучший развивающийся мусульманский город 2022 года". Также Узбекистан вошел в первую десятку рейтинга "World Muslim Travel Index", ежегодно публикуемого "CrescentRating", объяснила специалист.Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Узбекистане было организовано более шести миллионов туристических поездок, из них четыре миллиона – совершили граждане страны и один – иностранцы.Также с 14 по 20 июня 2022 года в сотрудничестве с представителями индонезийского телеканала TVRI и Центра "Halal Life Style Center" был подготовлен ряд проектов по туризму в Узбекистане.В мае 2022 года в целях развития туризма было проведено исследование, по итогу которого был сформирован список из 13 регионов и 58 перспективных туристических направлений в республике.Специалист также рассказал и о прибыли от туризма.Статистика показывает, что число туристов, приехавших в Узбекистан из стран СНГ, заметно выросло. Если за весь 2021 год республику посетило 1 715 067 человек, то за шесть месяцев 2022 года это число возросло до 1 780 347 человек.Большое всего туристов приехало из Казахстана - 534 851 человек, чуть меньше туристов приехало из Кыргызстана - 548 815 человек, Таджикистана - 493 617 человек и Азербайджана - 3 976 человек.Число туристических поездок за первую половину этого года уже превысило показатель за прошлый, подвела итог специалист.Читайте также:В Самарканде запустили новую туристическую маршрутку — картаСколько в среднем российские туристы тратят в Узбекистане

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туризм, бюджет