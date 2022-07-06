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В Заповедную мечеть в Мекке пустили роботов — фото
В Заповедную мечеть в Мекке пустили роботов — фото
Роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.
2022-07-06T10:37+0500
2022-07-06T10:37+0500
в мире
мечеть
мекка
робот
робототехника
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Заповедную мечеть Мекки запустили одиннадцать роботов для дезинфекции священного места в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.По информации Управления, роботы применяют технологию одновременной локализации и картографирования, которая включает в себя высокопроизводительный блок распыления и функцию зарядки аккумулятора.Отмечается, что роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.Они оснащены системой обнаружения спереди, чтобы избежать столкновения с препятствиями на расстоянии до 10 метров. Устройство также оборудовано камерой с высококачественным радаром для картографирования.Ранее в Ташкенте курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.Читайте также:Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит
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мечеть, мекка, робот, робототехника

В Заповедную мечеть в Мекке пустили роботов — фото

10:37 06.07.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Отмечается, что роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Заповедную мечеть Мекки запустили одиннадцать роботов для дезинфекции священного места в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана11 умных роботов дезинфицируют Заповедную мечеть в Мекке
11 умных роботов дезинфицируют Заповедную мечеть в Мекке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2022
11 умных роботов дезинфицируют Заповедную мечеть в Мекке
© Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

"Роботы будут автоматически дезинфицировать все помещения мечети и анализировать требования санитарии, чтобы защитить паломников и верующих от бактериальных угроз. С программированием планировки мечети, загруженным в их системы, роботы будут убирать мечеть в соответствии с посещаемостью", — заявили в ведомстве.

По информации Управления, роботы применяют технологию одновременной локализации и картографирования, которая включает в себя высокопроизводительный блок распыления и функцию зарядки аккумулятора.

"Каждый робот работает от пяти до восьми часов без вмешательства человека. Устройство может нести до 23,8 литров дезинфицирующего средства, потребляя 2 литра в час, для уничтожения бактерий на площади 600 кв. м за каждый раунд", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.
Они оснащены системой обнаружения спереди, чтобы избежать столкновения с препятствиями на расстоянии до 10 метров. Устройство также оборудовано камерой с высококачественным радаром для картографирования.
Ранее в Ташкенте курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.
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