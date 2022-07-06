https://uz.sputniknews.ru/20220706/v-zapovednuyu-mechet-v-mekke-pustili-robotov--foto-25935992.html

В Заповедную мечеть в Мекке пустили роботов — фото

В Заповедную мечеть в Мекке пустили роботов — фото

Роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.

2022-07-06T10:37+0500

2022-07-06T10:37+0500

2022-07-06T10:37+0500

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мечеть

мекка

робот

робототехника

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Заповедную мечеть Мекки запустили одиннадцать роботов для дезинфекции священного места в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.По информации Управления, роботы применяют технологию одновременной локализации и картографирования, которая включает в себя высокопроизводительный блок распыления и функцию зарядки аккумулятора.Отмечается, что роботы могут сами перемещаться на 3 км без помощи людей.Они оснащены системой обнаружения спереди, чтобы избежать столкновения с препятствиями на расстоянии до 10 метров. Устройство также оборудовано камерой с высококачественным радаром для картографирования.Ранее в Ташкенте курсанты Центра военной подготовки Минобороны показали специального робота-переносчика, который предназначен, в частности, для доставки грузов в труднодоступные места.Читайте также:Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит

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мечеть, мекка, робот, робототехника