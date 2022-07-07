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https://uz.sputniknews.ru/20220707/kakoy-napitok-pomojet-soxranit-mozgu-molodost--25966271.html
Какой напиток поможет сохранить мозгу молодость
Какой напиток поможет сохранить мозгу молодость
Ученые выяснили, какой напиток сохранит молодость мозга
2022-07-07T07:00+0500
2022-07-07T07:00+0500
это интересно
молодость
мозг
мнение эксперта
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Сохранить в зрелом возрасте молодость мозгу поможет кофе, заявили ученые из Китая. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!Группа исследователей из Хуачжунского университета науки и технологий пришли к выводу, что кофеин препятствует снижению когнитивных функций мозга. Эксперимент длился с 2011 по 2014 год, его результаты были опубликованы в научном журнале Nutritional Neuroscience.По ее словам, в этом популярном напитке много полезных веществ, обладающих противовоспалительным эффектом. Однако диетолог подчеркивает, что полезен только натуральный кофе. Его нужно пить от трех до четырех чашек в день, а также не стоит злоупотреблять добавками к напитку.Читайте также:Насекомые-убийцы: чьи укусы могут быть смертельно опаснымиВрачи раскрыли пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет
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молодость, мозг, мнение эксперта

Какой напиток поможет сохранить мозгу молодость

07:00 07.07.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе.
Чашка кофе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, какой напиток способствует сохранению молодости мозга.
Сохранить в зрелом возрасте молодость мозгу поможет кофе, заявили ученые из Китая. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Группа исследователей из Хуачжунского университета науки и технологий пришли к выводу, что кофеин препятствует снижению когнитивных функций мозга. Эксперимент длился с 2011 по 2014 год, его результаты были опубликованы в научном журнале Nutritional Neuroscience.
"Чем больше изучается кофе, тем чаще выясняется его польза для здоровья", — прокомментировала вывод ученых диетолог Дана Эллис Ханнес.
По ее словам, в этом популярном напитке много полезных веществ, обладающих противовоспалительным эффектом. Однако диетолог подчеркивает, что полезен только натуральный кофе. Его нужно пить от трех до четырех чашек в день, а также не стоит злоупотреблять добавками к напитку.
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