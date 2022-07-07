https://uz.sputniknews.ru/20220707/kamilov-vstretilsya-s-gensekom-oon---podrobnosti-25982528.html
Камилов встретился с генсеком ООН - подробности
Камилов встретился с генсеком ООН - подробности
Что обсудили делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым и генеральный секретарь ООН - читайте в нашем материале.
2022-07-07T13:17+0500
2022-07-07T13:17+0500
2022-07-07T13:17+0500
политика
абдулазиз камилов
генеральный секретарь
оон
делегация
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25979184_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_be9d32ee053eac3494ac8417d2347ecb.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В среду узбекистанская делегация во главе со спецпредставителем президента Абдулазизом Каримовым встретилась с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.Гутерриш поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля международную конференцию в Ташкенте "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". ООН также будет представлена на форуме на высоком уровне.Также по сообщению внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь ООН с интересом выслушал информацию касательно сути, содержания и приоритетных направлений конституционной реформу в Узбекистане.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25979184_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_3320fe0a824120ce8b933e8e80226a0d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абдулазиз камилов, генеральный секретарь, оон, делегация, узбекистан
Камилов встретился с генсеком ООН - подробности
Что обсудили делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым и генеральный секретарь ООН - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
В среду узбекистанская делегация во главе со спецпредставителем президента Абдулазизом Каримовым встретилась с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.
Гутерриш поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля международную конференцию в Ташкенте "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". ООН также будет представлена на форуме на высоком уровне.
Также по сообщению внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь ООН с интересом выслушал информацию касательно сути, содержания и приоритетных направлений конституционной реформу в Узбекистане.