https://uz.sputniknews.ru/20220707/kamilov-vstretilsya-s-gensekom-oon---podrobnosti-25982528.html

Камилов встретился с генсеком ООН - подробности

Камилов встретился с генсеком ООН - подробности

Что обсудили делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым и генеральный секретарь ООН - читайте в нашем материале.

2022-07-07T13:17+0500

2022-07-07T13:17+0500

2022-07-07T13:17+0500

политика

абдулазиз камилов

генеральный секретарь

оон

делегация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В среду узбекистанская делегация во главе со спецпредставителем президента Абдулазизом Каримовым встретилась с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.Гутерриш поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля международную конференцию в Ташкенте "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". ООН также будет представлена на форуме на высоком уровне.Также по сообщению внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь ООН с интересом выслушал информацию касательно сути, содержания и приоритетных направлений конституционной реформу в Узбекистане.Читайте также:

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абдулазиз камилов, генеральный секретарь, оон, делегация, узбекистан