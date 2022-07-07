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https://uz.sputniknews.ru/20220707/kamilov-vstretilsya-s-gensekom-oon---podrobnosti-25982528.html
Камилов встретился с генсеком ООН - подробности
Камилов встретился с генсеком ООН - подробности
Что обсудили делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым и генеральный секретарь ООН - читайте в нашем материале.
2022-07-07T13:17+0500
2022-07-07T13:17+0500
политика
абдулазиз камилов
генеральный секретарь
оон
делегация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В среду узбекистанская делегация во главе со спецпредставителем президента Абдулазизом Каримовым встретилась с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.Гутерриш поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля международную конференцию в Ташкенте "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". ООН также будет представлена на форуме на высоком уровне.Также по сообщению внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь ООН с интересом выслушал информацию касательно сути, содержания и приоритетных направлений конституционной реформу в Узбекистане.Читайте также:
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абдулазиз камилов, генеральный секретарь, оон, делегация, узбекистан

Камилов встретился с генсеком ООН - подробности

13:17 07.07.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана6 июля 2022 года делегация Республики Узбекистан во главе со Специальным представителем Президента Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, провела встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
6 июля 2022 года делегация Республики Узбекистан во главе со Специальным представителем Президента Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, провела встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Что обсудили делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым и генеральный секретарь ООН - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В среду узбекистанская делегация во главе со спецпредставителем президента Абдулазизом Каримовым встретилась с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, а также вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.
Гутерриш поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля международную конференцию в Ташкенте "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". ООН также будет представлена на форуме на высоком уровне.
Также по сообщению внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь ООН с интересом выслушал информацию касательно сути, содержания и приоритетных направлений конституционной реформу в Узбекистане.
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