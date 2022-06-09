Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Глава делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от генсека ООН Антониу Гутерриша.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Аминой Мохаммед. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участниками встречи также были глава Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор Программы развития ООН в Узбекистане Роли Астхана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и плодотворного сотрудничества с институтами и центрами ООН в рамках выполнения целей устойчивого развития в Узбекистане.
В приоритете партнерства вновь обозначили следующие вопросы:
сокращение бедности;
обеспечение продовольственной безопасности;
продвижение масштабных реформ в области здравоохранения и образования;
реализация национальной стратегии гендерного равенства;
развитие "зеленой" энергетики;
внедрение инноваций и цифровых технологий;
модернизация инфраструктуры и другие.
Амина Мохаммед с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигнутый странами Центральной Азии (ЦА) в укреплении отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в регионе.
Она также поддержала усилия Узбекистана по содействию обеспечения долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. По итогам переговоров стороны договорились реализовывать комплекс совместных мер по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества на основе принятых "дорожных карт".
Также с Аминой Махаммад встретилась председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, сообщает УзА.
В ходе переговоров особое внимание уделили теме поддержки женщин. В частности, расширения их социально-экономических возможностей, дальнейшего их участия в государственной и общественной жизни.
Амина Мухаммад отметила, что Узбекистан по вопросам женщин проводит активную работу.
Помимо этого, с Аминой Мохаммед встретилась заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
© Заместитель председателя Фонда масс-медиа ССаида МирзиёеваВстреча Саиды Мирзиёевой и Амины Мохаммед
Встреча Саиды Мирзиёевой и Амины Мохаммед
"Сегодня мы договорились о начале сотрудничества в области гендерного равенства. Поговорили о проблемах в этой сфере, которые необходимо решать вместе, учитывая опыт, и при поддержке мирового сообщества", - написала Мирзиёева.
Читайте также: Президент предложил общепиту "подняться выше"