https://uz.sputniknews.ru/20220609/mirziyoev-vstretilsya-s-pervym-zamestitelem-genseka-oon-aminoy-muxammed---foto-25159979.html

Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото

Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото

Глава делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от генсека ООН Антониу Гутерриша.

2022-06-09T15:31+0500

2022-06-09T15:31+0500

2022-06-09T15:31+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

оон

танзила нарбаева

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Аминой Мохаммед. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Участниками встречи также были глава Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор Программы развития ООН в Узбекистане Роли Астхана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и плодотворного сотрудничества с институтами и центрами ООН в рамках выполнения целей устойчивого развития в Узбекистане. В приоритете партнерства вновь обозначили следующие вопросы: Амина Мохаммед с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигнутый странами Центральной Азии (ЦА) в укреплении отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в регионе. Она также поддержала усилия Узбекистана по содействию обеспечения долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. По итогам переговоров стороны договорились реализовывать комплекс совместных мер по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества на основе принятых "дорожных карт". Также с Аминой Махаммад встретилась председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, сообщает УзА. В ходе переговоров особое внимание уделили теме поддержки женщин. В частности, расширения их социально-экономических возможностей, дальнейшего их участия в государственной и общественной жизни. Амина Мухаммад отметила, что Узбекистан по вопросам женщин проводит активную работу. Помимо этого, с Аминой Мохаммед встретилась заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Читайте также: Президент предложил общепиту "подняться выше"

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