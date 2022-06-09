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https://uz.sputniknews.ru/20220609/mirziyoev-vstretilsya-s-pervym-zamestitelem-genseka-oon-aminoy-muxammed---foto-25159979.html
Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото
Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото
Глава делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от генсека ООН Антониу Гутерриша.
2022-06-09T15:31+0500
2022-06-09T15:31+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
оон
танзила нарбаева
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Аминой Мохаммед. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Участниками встречи также были глава Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор Программы развития ООН в Узбекистане Роли Астхана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и плодотворного сотрудничества с институтами и центрами ООН в рамках выполнения целей устойчивого развития в Узбекистане. В приоритете партнерства вновь обозначили следующие вопросы: Амина Мохаммед с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигнутый странами Центральной Азии (ЦА) в укреплении отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в регионе. Она также поддержала усилия Узбекистана по содействию обеспечения долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. По итогам переговоров стороны договорились реализовывать комплекс совместных мер по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества на основе принятых "дорожных карт". Также с Аминой Махаммад встретилась председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, сообщает УзА. В ходе переговоров особое внимание уделили теме поддержки женщин. В частности, расширения их социально-экономических возможностей, дальнейшего их участия в государственной и общественной жизни. Амина Мухаммад отметила, что Узбекистан по вопросам женщин проводит активную работу. Помимо этого, с Аминой Мохаммед встретилась заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Читайте также: Президент предложил общепиту "подняться выше"
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, оон, танзила нарбаева, саида мирзиёева

Мирзиёев встретился с первым заместителем генсека ООН Аминой Мухаммед - фото

15:31 09.06.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава делегации передала лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от генсека ООН Антониу Гутерриша.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Аминой Мохаммед. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участниками встречи также были глава Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор Программы развития ООН в Узбекистане Роли Астхана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу (https://president.uz/ru/lists/view/5253) с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и плодотворного сотрудничества с институтами и центрами ООН в рамках выполнения целей устойчивого развития в Узбекистане.
В приоритете партнерства вновь обозначили следующие вопросы:
сокращение бедности;
обеспечение продовольственной безопасности;
продвижение масштабных реформ в области здравоохранения и образования;
реализация национальной стратегии гендерного равенства;
развитие "зеленой" энергетики;
внедрение инноваций и цифровых технологий;
модернизация инфраструктуры и другие.
Амина Мохаммед с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигнутый странами Центральной Азии (ЦА) в укреплении отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в регионе.
Она также поддержала усилия Узбекистана по содействию обеспечения долгосрочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана. По итогам переговоров стороны договорились реализовывать комплекс совместных мер по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества на основе принятых "дорожных карт".
Также с Аминой Махаммад встретилась председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, сообщает УзА.
© Сенат Встреча Танзилы Нарбаевой с Амина Мухаммад
Встреча Танзилы Нарбаевой с Амина Мухаммад - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
Встреча Танзилы Нарбаевой с Амина Мухаммад
© Сенат
В ходе переговоров особое внимание уделили теме поддержки женщин. В частности, расширения их социально-экономических возможностей, дальнейшего их участия в государственной и общественной жизни.
Амина Мухаммад отметила, что Узбекистан по вопросам женщин проводит активную работу.
Помимо этого, с Аминой Мохаммед встретилась заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
© Заместитель председателя Фонда масс-медиа ССаида МирзиёеваВстреча Саиды Мирзиёевой и Амины Мохаммед
Встреча Саиды Мирзиёевой и Амины Мохаммед - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
Встреча Саиды Мирзиёевой и Амины Мохаммед
© Заместитель председателя Фонда масс-медиа ССаида Мирзиёева
"Сегодня мы договорились о начале сотрудничества в области гендерного равенства. Поговорили о проблемах в этой сфере, которые необходимо решать вместе, учитывая опыт, и при поддержке мирового сообщества", - написала Мирзиёева.
Читайте также: Президент предложил общепиту "подняться выше"
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