https://uz.sputniknews.ru/20220707/lavrov-moskva-i-pekin-rasshiryayut-strategicheskoe-sotrudnichestvo-25984016.html

Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество

Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество

Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал в ходе встречи со своим китайским коллегой.

2022-07-07T13:38+0500

2022-07-07T13:38+0500

2022-07-07T13:38+0500

россия

сергей лавров

москва

пекин

сотрудничество

россия

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Россия и Китай намерены расширить охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.Также он отметил, что на фоне стратегического курса Соединенных Штатов и их сателлитов по двойному сдерживанию двух стран, Россия и Китай продолжают "наращивать бъёмы и расширять охват практического взаимодействия".Лавров подчеркнул, что внутренние резервы отношений между Россией и КНР имеют огромный потенциал. Таким образом, обе страны продолжают предметную разработку новых форматов сотрудничества, которое не зависит от внешних негативных факторов.Читайте также:

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сергей лавров, москва, пекин, сотрудничество, россия