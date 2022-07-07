https://uz.sputniknews.ru/20220707/lavrov-moskva-i-pekin-rasshiryayut-strategicheskoe-sotrudnichestvo-25984016.html
Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество
Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество
Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал в ходе встречи со своим китайским коллегой.
2022-07-07T13:38+0500
2022-07-07T13:38+0500
2022-07-07T13:38+0500
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сергей лавров
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пекин
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Россия и Китай намерены расширить охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.Также он отметил, что на фоне стратегического курса Соединенных Штатов и их сателлитов по двойному сдерживанию двух стран, Россия и Китай продолжают "наращивать бъёмы и расширять охват практического взаимодействия".Лавров подчеркнул, что внутренние резервы отношений между Россией и КНР имеют огромный потенциал. Таким образом, обе страны продолжают предметную разработку новых форматов сотрудничества, которое не зависит от внешних негативных факторов.Читайте также:
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сергей лавров, москва, пекин, сотрудничество, россия
Лавров: Москва и Пекин расширяют стратегическое сотрудничество
Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал в ходе встречи со своим китайским коллегой.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Россия и Китай намерены расширить охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.
"Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства", - цитирует РИА Новости главу российского МИД.
Также он отметил, что на фоне стратегического курса Соединенных Штатов и их сателлитов по двойному сдерживанию двух стран, Россия и Китай продолжают "наращивать бъёмы и расширять охват практического взаимодействия".
Лавров подчеркнул, что внутренние резервы отношений между Россией и КНР имеют огромный потенциал. Таким образом, обе страны продолжают предметную разработку новых форматов сотрудничества, которое не зависит от внешних негативных факторов.