https://uz.sputniknews.ru/20220707/rossiyskie-boevye-mashiny-unichtojayut-pozitsii-vsu--video--25985840.html

Российские боевые машины уничтожают позиции ВСУ – видео

Российские боевые машины уничтожают позиции ВСУ – видео

Минобороны РФ показало работу РСЗО на Украине.

2022-07-07T15:44+0500

2022-07-07T15:44+0500

2022-07-07T15:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

вооружение

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Минобороны России продемонстрировало работу боевых машин "Град" на Украине.На новых кадрах видно, как боевые машины "Град" бомбят позиции украинских военных.Напомним: 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики российскими войсками совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР.Ранее союзные силы освободили значительную часть территории ДНР, в частности Волноваху, Мариуполь и Святогорск. При этом украинские войска продолжают обстрелы Донецка с подконтрольных им Песков, Авдеевки и других населенный пунктов, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:Обстрелы Донецка стали интенсивнее – видеоУкраинские войска обстреляли мирные кварталы Донецка: есть погибшие — видео

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россия, украина, вооружение, минобороны рф, видео