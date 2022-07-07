Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220707/siloviki-kazaxstana-i-kyrgyzstana-likvidirovali-mejdunarodnyy-narkosindikat---foto-25980841.html
Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото
Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото
Наркотики предназначались для контрабанды в Кыргзстан, а также для продажи в городах Казахстана.
2022-07-07T12:15+0500
2022-07-07T12:15+0500
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25979970_0:101:540:405_1920x0_80_0_0_3c725a6459927c34b389ee476c1fb130.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с кыргызскими правоохранительными органами ликвидировали международный наркосиндикат по производству наркотиков для стран Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ.В рамках оперативных мероприятий, которые проводились 2 и 3 июня 2022 года, в Алматы задержали четырех пособников наркогруппировки при транспортировке и хранении 17,7 кг "альфа-PVP".Известно, что для ликвидации преступной группировки Комитет национальной безопасности наладил взаимодействие с МВД Кыргызстана.Кроме этого, в рамках операции задержали десять участников наркосиндиката и ликвидировали крупную нарколабораторию.В результате представители КНБ Казахстана изъяли 22,7 кг синтетических веществ. Такой объем эквивалентен 68 тыс. "разовых доз". В данное время проводятся досудебные мероприятия.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25979970_0:51:540:456_1920x0_80_0_0_d58f0f0c969220275a657421c44a64b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан

Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото

12:15 07.07.2022
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Пресс-служба КНБ РК
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Наркотики предназначались для контрабанды в Кыргзстан, а также для продажи в городах Казахстана.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с кыргызскими правоохранительными органами ликвидировали международный наркосиндикат по производству наркотиков для стран Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"Комитетом национальной безопасности, правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии", - сообщили в ведомстве.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Пресс-служба КНБ РК
В рамках оперативных мероприятий, которые проводились 2 и 3 июня 2022 года, в Алматы задержали четырех пособников наркогруппировки при транспортировке и хранении 17,7 кг "альфа-PVP".
"По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ. Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске", - говорится в сообщении КНБ.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Пресс-служба КНБ РК
Известно, что для ликвидации преступной группировки Комитет национальной безопасности наладил взаимодействие с МВД Кыргызстана.
"В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 килограммов психотропного вещества задержаны трое граждан Кыргызстана. Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в Усть-Каменогорске и Шымкенте трех региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято два килограмма наркотиков", - заявили в ведомстве.
Кроме этого, в рамках операции задержали десять участников наркосиндиката и ликвидировали крупную нарколабораторию.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Пресс-служба КНБ РК
В результате представители КНБ Казахстана изъяли 22,7 кг синтетических веществ. Такой объем эквивалентен 68 тыс. "разовых доз". В данное время проводятся досудебные мероприятия.
Читайте также:
Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн — видео
В Ташкенте обсудили борьбу с наркотрафиком на пространстве ШОС — фото
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0