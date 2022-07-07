https://uz.sputniknews.ru/20220707/siloviki-kazaxstana-i-kyrgyzstana-likvidirovali-mejdunarodnyy-narkosindikat---foto-25980841.html

Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото

Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото

Наркотики предназначались для контрабанды в Кыргзстан, а также для продажи в городах Казахстана.

2022-07-07T12:15+0500

2022-07-07T12:15+0500

2022-07-07T12:15+0500

в мире

казахстан

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с кыргызскими правоохранительными органами ликвидировали международный наркосиндикат по производству наркотиков для стран Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ.В рамках оперативных мероприятий, которые проводились 2 и 3 июня 2022 года, в Алматы задержали четырех пособников наркогруппировки при транспортировке и хранении 17,7 кг "альфа-PVP".Известно, что для ликвидации преступной группировки Комитет национальной безопасности наладил взаимодействие с МВД Кыргызстана.Кроме этого, в рамках операции задержали десять участников наркосиндиката и ликвидировали крупную нарколабораторию.В результате представители КНБ Казахстана изъяли 22,7 кг синтетических веществ. Такой объем эквивалентен 68 тыс. "разовых доз". В данное время проводятся досудебные мероприятия.Читайте также:

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