Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркосиндикат - фото
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Наркотики предназначались для контрабанды в Кыргзстан, а также для продажи в городах Казахстана.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с кыргызскими правоохранительными органами ликвидировали международный наркосиндикат по производству наркотиков для стран Центральной Азии. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"Комитетом национальной безопасности, правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии", - сообщили в ведомстве.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
В рамках оперативных мероприятий, которые проводились 2 и 3 июня 2022 года, в Алматы задержали четырех пособников наркогруппировки при транспортировке и хранении 17,7 кг "альфа-PVP".
"По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ. Наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в Шымкенте и Усть-Каменогорске", - говорится в сообщении КНБ.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
Известно, что для ликвидации преступной группировки Комитет национальной безопасности наладил взаимодействие с МВД Кыргызстана.
"В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 килограммов психотропного вещества задержаны трое граждан Кыргызстана. Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в Усть-Каменогорске и Шымкенте трех региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято два килограмма наркотиков", - заявили в ведомстве.
Кроме этого, в рамках операции задержали десять участников наркосиндиката и ликвидировали крупную нарколабораторию.
© Пресс-служба КНБ РККомитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
В результате представители КНБ Казахстана изъяли 22,7 кг синтетических веществ. Такой объем эквивалентен 68 тыс. "разовых доз". В данное время проводятся досудебные мероприятия.
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