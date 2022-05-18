https://uz.sputniknews.ru/20220518/siloviki-kazaxstana-i-kyrgyzstana-izyali-narkotiki-na-18-mln---video-24633686.html

Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн - видео

Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн - видео

В ходе спецоперации оперативники двух стран ликвидировали крупную наркосеть.

2022-05-18T11:59+0500

2022-05-18T11:59+0500

2022-05-18T11:59+0500

происшествия

казахстан

кыргызстан

наркотики

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана и представители силовых структур Казахстана ликвидировали сеть устойчивых каналов транспортировки в Среднюю Азию синтетических наркотиков и их сбыта через интернет. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.По данным МВД Кыргызстана, операция проводилась с ноября 2021 года по апрель 2022 на территории двух стран. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек — четверо граждан Казахстана и три граждан Кыргызстана. Ликвидированы две нарколаборатории.В ходе операции изъяли 31 кг 265 г наркотических веществ, из которых 25,5 кг - синтетические наркотики, в том числе 19,5 кг - "Альфа PVP", шесть кг мефедрона, пять - гашиша и еще 765 г марихуаны.По предварительным данным примерная прибыль от реализации составила бы более $1,8 млн.Известно, что силовики двух стран в данное время продолжают расследование - количество фигурантов уголовного дела может увеличиться.Читайте также:

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казахстан, кыргызстан, наркотики, спецоперация