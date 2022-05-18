https://uz.sputniknews.ru/20220518/siloviki-kazaxstana-i-kyrgyzstana-izyali-narkotiki-na-18-mln---video-24633686.html
Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн - видео
Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн - видео
В ходе спецоперации оперативники двух стран ликвидировали крупную наркосеть.
2022-05-18T11:59+0500
2022-05-18T11:59+0500
2022-05-18T11:59+0500
происшествия
казахстан
кыргызстан
наркотики
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/855/84/8558492_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_f31e78a3855677e8f436a6e784ca750e.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана и представители силовых структур Казахстана ликвидировали сеть устойчивых каналов транспортировки в Среднюю Азию синтетических наркотиков и их сбыта через интернет. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.По данным МВД Кыргызстана, операция проводилась с ноября 2021 года по апрель 2022 на территории двух стран. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек — четверо граждан Казахстана и три граждан Кыргызстана. Ликвидированы две нарколаборатории.В ходе операции изъяли 31 кг 265 г наркотических веществ, из которых 25,5 кг - синтетические наркотики, в том числе 19,5 кг - "Альфа PVP", шесть кг мефедрона, пять - гашиша и еще 765 г марихуаны.По предварительным данным примерная прибыль от реализации составила бы более $1,8 млн.Известно, что силовики двух стран в данное время продолжают расследование - количество фигурантов уголовного дела может увеличиться.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/855/84/8558492_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_a8b60f5ce6ad2dfc7867d5b4d4b9409a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, кыргызстан, наркотики, спецоперация
Силовики Казахстана и Кыргызстана изъяли наркотики на $1,8 млн - видео
В ходе спецоперации оперативники двух стран ликвидировали крупную наркосеть.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана и представители силовых структур Казахстана ликвидировали сеть устойчивых каналов транспортировки в Среднюю Азию синтетических наркотиков и их сбыта через интернет. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
По данным МВД Кыргызстана, операция проводилась с ноября 2021 года по апрель 2022 на территории двух стран. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек — четверо граждан Казахстана и три граждан Кыргызстана. Ликвидированы две нарколаборатории.
В ходе операции изъяли 31 кг 265 г наркотических веществ, из которых 25,5 кг - синтетические наркотики, в том числе 19,5 кг - "Альфа PVP", шесть кг мефедрона, пять - гашиша и еще 765 г марихуаны.
По предварительным данным примерная прибыль от реализации составила бы более $1,8 млн.
Известно, что силовики двух стран в данное время продолжают расследование - количество фигурантов уголовного дела может увеличиться.