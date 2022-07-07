https://uz.sputniknews.ru/20220707/skolko-v-uzbekistane-obektov-kulturnogo-naslediya--25982613.html

Сколько в Узбекистане объектов культурного наследия

Сколько в Узбекистане объектов культурного наследия

Госкомстат провел мониторинг всех объектов культурного наследия в республике.

2022-07-07T14:20+0500

2022-07-07T14:20+0500

2022-07-07T14:20+0500

культура

узбекистанец

культурное наследие

архитектурное наследие

достопримечательности

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию количестве и видах материальных объектов культурного наследия на территории Узбекистана. Данные приведены из Telegram-канала агентства.Всего на 1 января 2022 года в республике насчитывалось 8 210 ценностей узбекистанского наследия:Сколько зоопарков в Узбекистане – ГоскомстатВ Узбекистане вырос спрос на архитектурные услуги

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узбекистанец, культурное наследие, архитектурное наследие, достопримечательности